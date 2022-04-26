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Кьеллини анонсировал прощальный матч со сборной Италии

rus.postimees.ee
Кьеллини анонсировал прощальный матч со сборной Италии
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Джорджио Кьеллини.
Джорджио Кьеллини. Фото: Jonathan Moscrop/ZUMAPRESS.com

Защитник сборной Италии Джорджио Кьеллини сообщил о решении завершить карьеру в национальной команде, сообщает ua-football.com. 37-летний футболист планирует провести свой последний матч за сборную 1 июня. 

Этот поединок пройдет в рамках "Финалиссимы 2022", где встретятся действующий чемпион Европы (Италия) и победитель Кубка Америки (Аргентина). Игра состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

"Я попрощаюсь со сборной Италии на "Уэмбли", где я пдонялся на вершину своей карьеры, выиграв Евро. Я хотел бы попрощаться с национальной командой с хорошим воспоминанием. Это определённо будет моя последняя игра в сборной Италии", - цитирует Кьеллини Football Italia.

Напомним, что в сборную Италии Кьеллини вызывался с 2004 года. С тех пор защитник провел в составе национальной команды 116 матчей, забив 8 мячей. Сообщалось, что новым капитаном сборной станет Джанлуиджи Доннарумма

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