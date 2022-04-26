Кьеллини анонсировал прощальный матч со сборной Италии

Этот поединок пройдет в рамках "Финалиссимы 2022", где встретятся действующий чемпион Европы (Италия) и победитель Кубка Америки (Аргентина). Игра состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

"Я попрощаюсь со сборной Италии на "Уэмбли", где я пдонялся на вершину своей карьеры, выиграв Евро. Я хотел бы попрощаться с национальной командой с хорошим воспоминанием. Это определённо будет моя последняя игра в сборной Италии", - цитирует Кьеллини Football Italia.