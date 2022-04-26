Luminor приостанавливает предоставление платежных услуг в России и Беларуси

Luminor приостановит исходящие платежи в Россию и Беларусь с 1 июня 2022 года и входящие платежи из России и Беларуси с 1 июля 2022 года во всех валютах.

Luminor прекратит предоставление услуги в качестве превентивной меры, чтобы избежать потенциального ущерба как для клиентов, так и для Luminor, который может быть вызван непредвиденными внешними факторами.

Исключения будут делаться только в случае важных государственных заказов и гуманитарной помощи (например, медицинские товары, пенсии и т. д.).

Последняя дата подачи платежных поручений в Россию и Беларусь – 01.06.2022 г. Платежные поручения, поданные после этой даты, не будут исполнены.