Luminor приостанавливает предоставление платежных услуг в России и Беларуси, сообщила во вторник пресс-служба банка.
Luminor приостанавливает предоставление платежных услуг в России и Беларуси
Luminor приостановит исходящие платежи в Россию и Беларусь с 1 июня 2022 года и входящие платежи из России и Беларуси с 1 июля 2022 года во всех валютах.
Luminor прекратит предоставление услуги в качестве превентивной меры, чтобы избежать потенциального ущерба как для клиентов, так и для Luminor, который может быть вызван непредвиденными внешними факторами.
Исключения будут делаться только в случае важных государственных заказов и гуманитарной помощи (например, медицинские товары, пенсии и т. д.).
Последняя дата подачи платежных поручений в Россию и Беларусь – 01.06.2022 г. Платежные поручения, поданные после этой даты, не будут исполнены.
Последний день обработки входящих платежей из России и Беларуси – 30.06.2022 г. Все входящие платежи, полученные Luminor после этой даты, будут отклонены, а деньги возвращены отправителю.