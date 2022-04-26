Война в Украине: что стоит за словами Ллойда Остина о том, что США хотят ослабить военный потенциал России

Остин, Зеленский, Блинкен Фото: EPA

Он добавил, что Украина все еще может выиграть войну, если получит необходимую поддержку, и высоко оценил усилия ее военных.

"Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы она не могла больше делать то, что она сделала во время вторжения в Украину. Они уже потеряли много военного потенциала, и мы хотим, чтобы у них не было возможности очень быстро воспроизвести этот потенциал", - сказал глава Пентагона.

Накануне Остин встретился с президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Встреча продолжалась более трех часов.

Остин и прибывший вместе с ним в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен - это наиболее высокопоставленные чиновники администрации США, посетившие Украину с начала войны.

Дипломатический корреспондент Би-би-си Джеймс Лэндейл заметил, что комментарии Остина, призывающие к ослаблению России, были необычно сильными для министра обороны США. По его словам, одно дело помочь Украине противостоять российской агрессии, и совсем другое - говорить об ослаблении военных возможностей России.

Удивительное высказывание министра обороны

Джеймс Лэндейл, дипломатический корреспондент Би-би-си

Визит в Украину Энтони Блинкена и Ллойда Остина вполне соответствовал ожиданиям.

Видимая демонстрация поддержки. Объявление о скором возвращении американских дипломатов в Украину. Обещание большей военной помощи.

Но наибольшее внимание привлек комментарий Остина об ослаблении России.

Это удивительное высказывание для министра обороны США.

Он мог, конечно, иметь в виду западные санкции, подрывающие российскую военно-промышленную базу.

Или же министр обозначил новые военные цели Запада? Можно ли понимать его слова так, что затяжная война на Украине может быть полезной?

Не все западные союзники согласятся с позицией Ллойда Остина или его откровенностью.

После визита в Киев министр обороны США заявил журналистам на пресс-конференции в Польше, что официальные лица в Вашингтоне по-прежнему считают, что Украина может победить в конфликте, если у нее будут соответствующие вооружения и необходимая поддержка.

Встреча украинской и американской делегаций в Киеве Фото: EPA

Таким образом, общая помощь США в обеспечении безопасности, оказанная Украине с начала вторжения, составит более 3,7 млрд долларов.

Президент Зеленский уже несколько недель умоляет западных лидеров увеличить поток военной техники, обещая, что его войска нанесут поражение российским вооруженным силам, если они получат истребители и другую технику.

На прошлой неделе США подтвердили, что впервые поставили украинским войскам гаубицы и противоартиллерийские радары.

В ответ Россия отправила США ноту с требованием прекратить поставки вооружения в Украину. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"800 миллионов долларов - на такую цифру будет поставлено вооружение из Вашингтона Киеву. Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения урегулирования ситуации", - сказал он.