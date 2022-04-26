В дальнейшем велодорожки будут красить в красный цвет только на опасных участках

«Мы также восстановим покрытие на некоторых прямых участках дороги в местах, где, по оценке наших специалистов, одного лишь ограничения скорости недостаточно. Общий принцип таков, что мы нанесем красный цвет там, где физически не можем отделить велодорожки от остального транспорта», — рассказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

«Нашей целью является постепенное создание безопасной сети велодорожек, с приподнятым уровнем дороги и отделением от проезжей части и пешеходных дорожек, в соответствии с велостратегией Таллинна. Например, в этом году в ходе реконструкции будут построены новые велодорожки на улицах Пронкси, Йыэ и Вана-Каламая, - сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет. – Красное покрытие останется только на самых опасных участках, где пространство неизбежно делят между собой велосипедисты и другие участники движения, на таких участках такое покрытие следует обновить, точно так же, как разметку на пешеходных переходах и прочую дорожную разметку».

Одним из самых опасных мест для велосипедистов в центре города является участок улицы Эндла от улицы Техника до улицы Суур-Америка. Уже в этом году он станет более безопасным, благодаря установке барьеров и, вероятно, будет окрашен в красный цвет, чтобы еще больше повысить безопасность.

Барьеры не будут препятствовать выезду автомобилей с улицы Эндла на улицу Суур-Амеэрика. По словам Света, водитель просто не должен оставлять перестроение на последний момент, а сделать это раньше. Однако предлагаемое решение является временным и транспортная ситуация там должна стать более безопасной при реконструкции улиц, когда будут перепланированы все опасные места. Это произойдет не раньше, чем через несколько лет.

«Мы обязательно добавим физические барьеры на Пярнуское шоссе, потому что там очень часто паркуются машины на велосипедной дорожке», — пообещал Свет. В качестве физических барьеров используются синие столбы или специальные разделители путей. По словам Света, это низкие так называемые лежачие полицейские, которые не позволяют велосипеду отклониться на дорогу , а автомобилю — на велосипедную дорожку. Если будет видно, что это работает, они будут использоваться везде, где это возможно, вместо окрашивания дорожного покрытия в красный.

По словам Света, сохраняется принцип, что красные велосипедные дорожки являются временными и будут использоваться до реконструкции улиц, в ходе которой будут спроектированы велосипедные дорожки на разной высоте от проезжей части, что также соответствует велосипедной стратегии Таллинна.

«Например, сейчас мы обновляем часть окрашенного покрытия велосипедных дорожек на улице Лийвалайя, потому что там очень интенсивное движение. Мы планируем начать реконструкцию улицы Лийвалайя сразу же после завершения строительства улиц Йыэ и Пронкси, возможно, в следующем году. На улице Техника мы обновим краску только на въездах и выездах и на перекрестках, потому что в ближайшие годы на улице Техника планируется построить хорошие велосипедные дорожки. В долгосрочной перспективе красные участки дорог останутся только на перекрестках», — сказал Свет.