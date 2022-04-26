На рынке недвижимости Эстонии появился новый игрок с интересными предложениями

По словам Эрве Леттермо, руководителя компании по недвижимости Numai, которая в прошлом году вышла на эстонский рынок, ценовые опасения по-прежнему являются движущей силой при принятии решения о покупке жилья в Эстонии. «В настоящее время наиболее напряженная ситуация сложилась для людей, ищущих жилье для семьи, чья потребность в большем жилом пространстве не может быть реализована при увеличении цен и более весомом долговом бремени», — сказала Эрве Леттермо.

По прогнозам аналитиков рынка недвижимости, падения цен не ожидается. Это связано с удорожанием строительных материалов и рабочей силы, растущим спросом и отсутствием достаточного предложения на рынке.

Кроме того, прогнозируется рост Euribor, что сделает покупку жилья еще дороже, а для многих может означать получение отказа при ходатайстве о банковском кредите или требование более высокого первоначального взноса.

«Однако мы видим, что люди не хотят откладывать решение о покупке, потому что текущая ситуация на рынке аренды в последнее время также была напряженной: цены на аренду растут, а на рынке съемного жилья правит бал дефицит», — добавила Леттермо.

По ее словам, семьи, ищущие съемное жилье, сталкиваются и с другими проблемами, например, состояние предлагаемых квартир оставляет желать лучшего; семьям с маленькими детьми или домашними животными отказывают в сдаче внаем; стоимость аренды при этом регулярно повышается.

Это, в свою очередь, замедляет или делает невозможным накопление денег для первого взноса и получения банковского кредита.

«Все эти факторы заставляют людей шире смотреть на рынок и использовать новые решения для покупки жилья, одним из которых является услуга "арендуй, чтобы купить". Мы пришли на эстонский рынок в нужное время, и я считаю, что способ, с помощью которого мы предлагаем купить жилье, принесет некоторое облегчение», — пояснила Леттермо.

План покупки жилья Numai предусматривает, что покупатель выбирает подходящий для него объект, а Numai его выкупает, при этом покупатель может сразу переехать, обставить квартиру по своему вкусу, выплачивая первое время компании Numai арендную плату и параллельно накапливая деньги на выкуп жилья или первый взнос банку. Поскольку тем, кто ищет жилье для семьи, требуются квартиры большей площади или рядные дома, цена приобретаемой недвижимости для них часто начинается с более чем 200 000 евро.

«Мы продаем недвижимость покупателю по заранее согласованной цене, а это значит, что покупатель точно знает, сколько он платит, какая предоплата нужна, и непредвиденных изменений не будет», — объяснила Леттермо.

«Таким образом, Numai делает путь клиента к тому, чтобы стать собственником, более удобным: вам не нужно переезжать несколько раз, вы экономите деньги и быстрее воплощаете свою мечту в жизнь. И самое главное, вы можете с самого начала почувствовать себя дома, чего при обычной аренде совершенно не ощущается», — добавила Эрве Леттермо.

Недвижимость, принадлежащая портфелю Numai, находится в Таллинне и Харьюмаа, а год постройки жилья в Харьюмаа не ранее 2000 года. Средний покупатель жилья — пара в возрасте 35-40 лет, имеющая двоих или более детей и желающая купить готовое к заселению жилье, или жилье в новостройке.

Опыт материнской компании Numai в Литве показывает, что средний срок съема жилья в рамках услуги «арендуй, чтобы купить» составляет от двух с половиной до трех лет, за это время покупатель решает свои финансовые вопросы и становится реальным собственником своего дома.