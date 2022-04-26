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Под Ульяновском мужчина застрелил двоих детей и нянечку в детском саду

Интерфакс
Под Ульяновском мужчина застрелил двоих детей и нянечку в детском саду
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Свеча.
Свеча. Фото: Akifere/ Shutterstock

Неизвестный мужчина ворвался в детский сад в Ульяновской области и открыл стрельбу, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Мужчина с оружием вошел в детский сад поселка Вешкайма во время "тихого часа", застрелил двоих детей и нянечку, а затем покончил с собой», - сказал источник.

Мотивы нападавшего не известны.

По предварительным данным, мужчина стрелял из советского двуствольного охотничьего ружья ИЖ-27.

Власти Ульяновской области подтвердили «Интерфаксу» факт стрельбы в одном из детских садов региона и сведения о четырех погибших.

В пресс-службе ульяновского Минпросвещения «Интерфаксу» также подтвердили информацию о происшествии в Вешкаймском районе.

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