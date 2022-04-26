Департамент полиции и погранохраны сообщил, что 31-летний мужчина, совершивший акт вандализма в отношении «Бронзового солдата», наказан штрафом, пишет Rus.Err.ee.
Совершивший акт вандализма в отношении «Бронзового солдата» человек наказан штрафом
Совершивший акт вандализма в отношении «Бронзового солдата» человек наказан штрафом
Сообщение об акте вандализма на Военном кладбище в Таллинне поступило в полицию утром 18 апреля. Накануне стало известно, что власти задержали вандала, им оказался 31-летний мужчина.
«Мужчине назначили денежный штраф, решение еще не ступило в силу», - сказали в пресс-службе полиции, уточнив, что вандал дал признательные показания и сожалеет о содеянном.
Поскольку в законную силу решение не вступило, сумма штрафа пока не разглашается.
Личность человека удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения.
Ключевые слова