Спикеру Рийгикогу Юри Ратасу передали подписи, собранные в защиту родных лесов

По словам лидера народной инициативы Фариштамо Эллер, леса вблизи населенных пунктов систематически не охраняются, хотя Конституция обязывает Центры управления государственными лесами (RMK) управлять ими как национальным достоянием, которое необходимо использовать рационально.

«Используя в качестве предлога обязательство по ведению лесного хозяйства, RMK планирует сплошные вырубки в лесах вблизи населенных пунктов, что не соответствует сбалансированному ведению лесного хозяйства», - сказала Эллер, добавив, что у местных жителей нет другого выбора, кроме как защищать государственный лес самостоятельно.

В Законе об устойчивом развитии подчеркивается, что удовлетворительная среда обитания людей и ресурсы, необходимые для экономического развития, должны быть обеспечены без значительного ущерба природной среде и сохранения природного разнообразия. Основными требованиями к хозяйственной деятельности являются также минимизация загрязнения природной среды и использование природных ресурсов в количествах, поддерживающих природный баланс. Народная инициатива призывает к прекращению сплошных вырубок в городских лесах.