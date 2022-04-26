Между городом Буча в западной части Киевской области и его кладбищем уже долгое время курсируют мрачные машины. Едва приезжает один фургон с гробом и служится панихида, как уже вот он – очередной гроб с десятком провожающих, пишет Postimees.
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Жертв массовых убийств в Буче хоронят уже третью неделю
Жертв массовых убийств в Буче хоронят уже третью неделю
Алёна, которая за один день похоронила четверых близких людей, сказала, что больше не может плакать. Просто слез больше нет. Среди других она похоронила двух сыновей: «Владик и его младший брат Димка. Обоих застрелили».
Похоронить нужно так много жертв, что могилы приходится рыть уже на обочине дороги, ведущей к кладбищу.