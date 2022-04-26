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Жертв массовых убийств в Буче хоронят уже третью неделю

Дмитрий Котюх Маргус Мартин
Жертв массовых убийств в Буче хоронят уже третью неделю
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Похороны жертв резни Бутча кажутся бесконечными. Некоторых погибших хоронили прямо во время недавних пасхальных дней.
Похороны жертв резни Бутча кажутся бесконечными. Некоторых погибших хоронили прямо во время недавних пасхальных дней. Фото: Dmitri Kotjuh

Между городом Буча в западной части Киевской области и его кладбищем уже долгое время курсируют мрачные машины. Едва приезжает один фургон с гробом и служится панихида, как уже вот он – очередной гроб с десятком провожающих, пишет Postimees.

Алёна, которая за один день похоронила четверых близких людей, сказала, что больше не может плакать. Просто слез больше нет. Среди других она похоронила двух сыновей: «Владик и его младший брат Димка. Обоих застрелили».

Похоронить нужно так много жертв, что могилы приходится рыть уже на обочине дороги, ведущей к кладбищу.

Последние несколько недель могильщики, местные волонтеры, работали в Буче с утра до ночи.

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