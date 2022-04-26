Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в среду, 27 апреля, снизится до 143,25 евро за мегаватт-час, пишет Rus.ERR.
Цены на электричество в среду снизятся до 143 евро за мегаватт-час
Цены на электричество в среду снизятся до 143 евро за мегаватт-час
Дороже всего - 271,01 евро - электричество в среду будет стоить c 8 до 9 утра, свидетельствуют данные Nord Pool.
Минимальным тариф будет в промежутке времени между 01:00 и 02:00, когда цена составит 25,32 евро за мегаватт-час.
Во вторник среднесуточная стоимость электроэнергии составила 164,17евро за мегаватт-час.
С сентября 2021 по март 2022 года средняя биржевая цена электричества в Эстонии превышала 100 евро за мегаватт-час, а в декабре составила 202 евро.
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