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Цены на электричество в среду снизятся до 143 евро за мегаватт-час

rus.postimees.ee
Цены на электричество в среду снизятся до 143 евро за мегаватт-час
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Счета за электричество некоторых сбили с толку, а других повергли в ужас.
Счета за электричество некоторых сбили с толку, а других повергли в ужас. Фото: Tairo Lutter / Postimees

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в среду, 27 апреля, снизится до 143,25 евро за мегаватт-час, пишет Rus.ERR.

Дороже всего - 271,01 евро - электричество в среду будет стоить c 8 до 9 утра, свидетельствуют данные Nord Pool.

Минимальным тариф будет в промежутке времени между 01:00 и 02:00, когда цена составит 25,32 евро за мегаватт-час.

Во вторник среднесуточная стоимость электроэнергии составила 164,17евро за мегаватт-час.

С сентября 2021 по март 2022 года средняя биржевая цена электричества в Эстонии превышала 100 евро за мегаватт-час, а в декабре составила 202 евро.

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