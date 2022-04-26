Эксперты: война слабо повлияла на сферу торговли в Эстонии

Экономический аналитик банка SEB Михкель Нестор отметил то обстоятельство, что экономики Эстонии и России слабо связаны и Эстония мало зависит от успехов российской экономики. Например, в прошлом году экспорт изготовленной в Эстонии продукции в Россию составил всего 2 процента.

Проблемы с импортом серьезнее, но и здесь, по словам Нестора, нужно смотреть вглубь. Больше половины импортированной из России продукции составляет топливо, но это не то топливо, которым в Эстонии заправляют автомобили, а топливо, которое перерабатывают и продают на мировом рынке, так что Эстония не получает существенной добавленной ценности.

Говоря о сфере торговли и динамике рынка, исполнительный директор фирмы исследований NielsenIQ Эрленд Виллемс отметил, что война в Украине слабо повлияла на потребление. «Если взглянуть на последние недели, о которых у нас есть информация, не произошло никаких резких изменений. Рост рынка скорее продолжается, в представленных на рынке категориях товаров происходят подъемы и спады», - сказал он.

По словам экспертов, конфликт внес определенные изменения в покупки определенных категорий товаров. Например, резко выросли покупки муки, сахара, масла, макарон и риса, а также мясной и рыбной продукции. Зафиксирован определенный рост продаж детских товаров — например, детского питания, пеленок и молочных смесей. При этом следует учитывать эффект от помощи военным беженцам, поскольку люди покупали и отправляли в Украину различные продукты питания, что отразилось на статистике.

Вместо влияния войны в Украине потребители скорее ощущают подорожание потребительской корзины в целом, что сказывается и на их покупательских привычках. Половина участников исследования NielsenIQ отметила, что их экономическое положение в последнее время заметно ухудшилось или ухудшится в ближайшее время.

37 процентов респондентов отметили, что, хотя их экономическое положение не ухудшилось, они осторожнее совершают покупки. Люди в целом не планируют сокращать потребление, но 22 процента эстоноземельцев планирует сократить покупки товаров премиум-класса, то есть самых дорогих товаров.