Разведка Эстонии: вооруженные силы РФ нарастили активность на всех направлениях

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В течение последних суток вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нарастили активность и на всех направлениях. Атакам в том числе подверглись гражданские объекты: в основном ракетные удары наносились по железнодорожной инфраструктуре в западной и центральной частях Украины. Также обострились обстрелы населенных пунктов в Харьковской области. РФ объясняет атаки железной дороги стремлением помешать поступлению западной военной помощи.

На стратегическом уровне важнейшим событием ушедших суток стал визит министров обороны и иностранных дел США в Киев. Министры подчеркнули, что американцы продолжат оказывать помощь Украине и тем странам, которые поставляют воюющей стране вооружения и боеприпасы советского производства.

26 апреля в Германии пройдет конференция на тему оказания помощи Украине. В организованном США мероприятии участвуют представители 40 стран. Главной темой обсуждения является поставка вооружений.

ВС РФ стали уделять больше внимания противодиверсионной деятельности. Линии снабжения войск растянулись, они по-прежнему уязвимы. Также россияне обеспокоены сохранностью хранилищ топлива в тылу. Охрана тыловой инфраструктуры требует выделения дополнительных сил в условиях усугубляющейся нехватки личного состава.

Харьковское направление (Восток)

Без изменений. Подвижные подразделения оккупационных войск остаются на позициях. ВС РФ воздействуют на оборону города огнем артиллерии, в результате чего продолжают гибнуть гражданские. Удары в том числе наносятся по критически важной инфраструктуре.

Южнее российские войска наступают от Изюма на юго-запад и пытаются продвигаться вдоль реки Северский Донец в восточном направлении. При этом ВС РФ не удалось преодолеть больше 20 км.

Рубеж Донецк – Луганск (Донбасская дуга)

На протяжении всей линии соприкосновения активно работает артиллерия. Артиллерийские удары наносятся с предельных дальностей, что снижает точность огня. Обстреливаются оборонительные позиции вооруженных сил Украины (ВСУ).

В результате действий российских войск многие населенные пункты, в том числе город Попасная, практически стерты с лица земли.

Одновременно с этим ВС РФ воздействуют на оборону ВСУ посредством нанесения точечных ударов и налетов авиации по тыловым объектам. Приоритетными целями являются склады оружия и снабжения, железнодорожные узлы, пункты управления, а также районы сосредоточения техники и личного состава.

Российские войска продолжают наступать в сторону города Барвенково в Харьковской области. Министерство обороны России отчиталось об ослаблении украинской противовоздушной обороны в этом районе.

Восточнее продолжаются бои вокруг населенных пунктов Рубежное и Попасная, обе стороны понесли потери. На южном фасе Донбасской дуги российские войска безуспешно атаковали в направлении Авдеевки и Марьинки.

Южное направление

ВС РФ ориентированы на удержание своих позиций. Наблюдается передислокация отдельных подразделений и возможная подготовка к проведению локальных ударов в Херсонской области. По сообщению украинской стороны, юго-восточнее Запорожья продолжаются бои.