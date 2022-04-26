Департамент конкуренции: не гарантирована независимость Elektrilevi от Eesti Energia

Департамент конкуренции считает, что интеграция Elektrilevi в материнскую компанию Eesti Energia создает риск того, что осуществление реального управления распределительной сетью может оказаться сложным, и может сложиться ситуация, в которой материнская компания будет обладать слишком значительной ролью владельца внутренней информации.