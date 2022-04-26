Департамент конкуренции считает, что интеграция Elektrilevi в материнскую компанию Eesti Energia создает риск того, что осуществление реального управления распределительной сетью может оказаться сложным, и может сложиться ситуация, в которой материнская компания будет обладать слишком значительной ролью владельца внутренней информации.
Департамент конкуренции: не гарантирована независимость Elektrilevi от Eesti Energia
Департамент провел анализ, чтобы выявить риски, касающиеся независимости Elektrilevi OÜ от концерна Eesti Energia AS.
Департамент занял позицию, согласно которой главной проблемой в вопросе прозрачной независимости Elektrilevi от других предпринимателей концерна Eesti Energia является вывод центра управления Elektrilevi из предприятия.
1 января 2021 года в концерне Eesti Energia заработало новое предприятие Enefit Connect OÜ, которому Elektrilevi передало важные функции. По оценке департамента, проведенная реформа никоим образом не улучшила независимость предприятия и не соответствует цели директивы Европейского парламента и совета, содержащей четкие ориентиры по укреплению независимости распределительных сетей.
По оценке Департамента конкуренции, анбандлинг Elektrilevi от концерна Eesti Energia позволило бы обеспечить большую прозрачность и независимость деятельности Elektrilevi.