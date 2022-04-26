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Департамент конкуренции: не гарантирована независимость Elektrilevi от Eesti Energia

BNS
Департамент конкуренции: не гарантирована независимость Elektrilevi от Eesti Energia
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Elektrilevi.
Elektrilevi. Фото: Elektrilevi

Департамент конкуренции считает, что интеграция Elektrilevi в материнскую компанию Eesti Energia создает риск того, что осуществление реального управления распределительной сетью может оказаться сложным, и может сложиться ситуация, в которой материнская компания будет обладать слишком значительной ролью владельца внутренней информации.

Департамент провел анализ, чтобы выявить риски, касающиеся независимости Elektrilevi OÜ от концерна Eesti Energia AS.

Департамент занял позицию, согласно которой главной проблемой в вопросе прозрачной независимости Elektrilevi от других предпринимателей концерна Eesti Energia является вывод центра управления Elektrilevi из предприятия.

1 января 2021 года в концерне Eesti Energia заработало новое предприятие Enefit Connect OÜ, которому Elektrilevi передало важные функции. По оценке департамента, проведенная реформа никоим образом не улучшила независимость предприятия и не соответствует цели директивы Европейского парламента и совета, содержащей четкие ориентиры по укреплению независимости распределительных сетей.

По оценке Департамента конкуренции, анбандлинг Elektrilevi от концерна Eesti Energia позволило бы обеспечить большую прозрачность и независимость деятельности Elektrilevi.

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