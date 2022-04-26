Как сообщил на своей страничке в Facebook Центр надзора за дорожным движением, с наступлением теплой погоды на улицах страны стало появляться все больше мотоциклистов. По этой причине обладателей двухколесных коней призывают быть чрезвычайно осторожными за рулем. Автомобилистам также не стоит расслабляться.
Мотоциклисты открывают сезон: полиция обратилась с важным напоминанием
Стражи правопорядка призывают открывающих мотосезон водителей ездить без лишней суеты, так как за осень и зиму навыки вождения могли подзабыться. Также не стоит забывать, что весенняя уборка дорог в самом разгаре, поэтому на дороге может встречаться пыль, грязь и гранитная крошка.
Поскольку мотоцикл не оснащен подушками безопасности, имеет смысл обзавестись хорошей мотоэкипировкой, которую следует использовать даже в случае короткой поездки до магазина ха молоком. Всегда стоит помнить, что водитель мотоцикла несет ответственность за своего пассажира.
"Руководствуйтесь принципом, что другие участники дорожного движения вас не видят. В течение долгого времени водители привыкли видеть на дорогах исключительно машины, поэтому появление на дороге мотоциклиста может стать для некоторых неожиданностью, - отмечают полицейские. - Соблюдайте дистанцию, чтобы всегда иметь возможность вовремя отреагировать на внезапно появившееся препятствие или выбоину".
Также в полиции подчеркнули, что дороги общего пользования - не место для проведения соревнований и светофорных гонок.
Перед началом мотосезона не будет лишним проверить техническое состояние своего мотоцикла, а также купить дорожную страховку, если ее действие уже закончилось.
В 2021 году произошло 106 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, в которых 111 человек получили ранения и 3 погибли. Примерно в 70% случаев ДТП произошло по вине мотоциклиста. NB❗️ 7% ДТП с пострадавшими произошли с участием животного.
"Благодарим мотоциклистов, которые следуют правилам и понимают, что на мотоциклистов не распространяются другие законы физики", - подытожили стражи правопорядка.