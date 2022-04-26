Мотоциклисты открывают сезон: полиция обратилась с важным напоминанием

Стражи правопорядка призывают открывающих мотосезон водителей ездить без лишней суеты, так как за осень и зиму навыки вождения могли подзабыться. Также не стоит забывать, что весенняя уборка дорог в самом разгаре, поэтому на дороге может встречаться пыль, грязь и гранитная крошка.

Поскольку мотоцикл не оснащен подушками безопасности, имеет смысл обзавестись хорошей мотоэкипировкой, которую следует использовать даже в случае короткой поездки до магазина ха молоком. Всегда стоит помнить, что водитель мотоцикла несет ответственность за своего пассажира.

"Руководствуйтесь принципом, что другие участники дорожного движения вас не видят. В течение долгого времени водители привыкли видеть на дорогах исключительно машины, поэтому появление на дороге мотоциклиста может стать для некоторых неожиданностью, - отмечают полицейские. - Соблюдайте дистанцию, чтобы всегда иметь возможность вовремя отреагировать на внезапно появившееся препятствие или выбоину".

Также в полиции подчеркнули, что дороги общего пользования - не место для проведения соревнований и светофорных гонок.

Перед началом мотосезона не будет лишним проверить техническое состояние своего мотоцикла, а также купить дорожную страховку, если ее действие уже закончилось.

В 2021 году произошло 106 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, в которых 111 человек получили ранения и 3 погибли. Примерно в 70% случаев ДТП произошло по вине мотоциклиста. NB❗️ 7% ДТП с пострадавшими произошли с участием животного.