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На эстонский рынок попало 16 опасных продуктов

rus.postimees.ee
На эстонский рынок попало 16 опасных продуктов
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Система информации об опасных материалах.
Система информации об опасных материалах. Фото: CNGPICTURES/ Shutterstock

В прошлом году Эстония через систему быстрого оповещения RAPEX уведомила о 16 опасных продуктах, которые касались средств личной защиты, моторных транспортных средств и их частей, сообщил Департамент защиты прав потребителей и технического надзора.

В 2021 году Эстония уведомила через систему быстрого оповещения RAPEX о шестнадцати опасных продуктах, выявленных на нашем рынке, и составила 189 ответных уведомлений, большинство из которых касались моторных транспортных средств и их частей. Для сравнения Латвия сообщила о 13 (51 ответное уведомление) и Литва о 64 опасных продуктах (105 ответных уведомлений). Из уведомленных продуктов 15 были защитными масками и один - зимней жидкостью для стеклоомывателей (продукт содержал большое количество метанола – более чем 28% от всей массы).

Для предотвращения распространения опасных продуктов и расширения сотрудничества между учреждениями по надзору за рынком государств-членов ЕС Европейская комиссия создала систему быстрого оповещения RAPEX (система Safety Gate). Эта система позволяет учреждениям из 30 государств (государства-члены ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия) обмениваться информацией о мерах, принятых против опасных продуктов. Продукты, о которых сообщается через данную систему, могут вызывать различные риски для здоровья, в том числе удушье, проблемы со слухом и зрением, а также риски, связанные с химикатами, но также и риски для безопасности, окружающей среды и т.д.

Недавно Европейская комиссия опубликовала обзор опасных продуктов, о которых было сообщено посредством системы быстрого оповещения RAPEX в 2021 году. Из отчета следует, что в 2021 году государства-члены ЕС уведомили об 2142 продуктах, которые оказались опасными. Этот показатель остался на уровне предыдущих 5 лет. В 4965 случаях они также дали обратную связь (т. н. ответное уведомление) об обнаружении таких продуктов, о которых было уведомлено через систему RAPEX, у себя в государстве. В 2021 году больше всего сообщалось о продуктах, принадлежащих к категории «моторные транспортные средства» (26% из всех уведомлений), дальше шли категории «игрушки» (20% из всех уведомлений) и «электрооборудование и снаряжение» (9% из всех уведомлений). Видами рисков, наиболее часто упоминаемыми в предупреждениях, были риск общих повреждений (как правило, такой риск связан с моторными транспортными средствами и риск, спровоцированный химикатами (например, фталаты, находящиеся в пластмассе или содержащиеся в металлах свинец и т. д.). Как и в 2020 году, в 2021 году в предупреждениях по-прежнему очень часто типами риска указывалось «риск для здоровья или другое». Этот тип риска можно обнаружить из предупреждений, сообщающих об опасных продуктах, связанных с COVID-19 (в основном, защитными масками). В 2021 году они составили 6% от общего количества предупреждений. Из детального обзора также следует, что в 2021 году страной, где производились сообщенные товары, был, во-первых, Китай (48%) и, во-вторых, государства-члены ЕС и Европейской экономической зоны (27%).

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