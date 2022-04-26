На эстонский рынок попало 16 опасных продуктов

Для предотвращения распространения опасных продуктов и расширения сотрудничества между учреждениями по надзору за рынком государств-членов ЕС Европейская комиссия создала систему быстрого оповещения RAPEX (система Safety Gate). Эта система позволяет учреждениям из 30 государств (государства-члены ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия) обмениваться информацией о мерах, принятых против опасных продуктов. Продукты, о которых сообщается через данную систему, могут вызывать различные риски для здоровья, в том числе удушье, проблемы со слухом и зрением, а также риски, связанные с химикатами, но также и риски для безопасности, окружающей среды и т.д.

Недавно Европейская комиссия опубликовала обзор опасных продуктов, о которых было сообщено посредством системы быстрого оповещения RAPEX в 2021 году. Из отчета следует, что в 2021 году государства-члены ЕС уведомили об 2142 продуктах, которые оказались опасными. Этот показатель остался на уровне предыдущих 5 лет. В 4965 случаях они также дали обратную связь (т. н. ответное уведомление) об обнаружении таких продуктов, о которых было уведомлено через систему RAPEX, у себя в государстве. В 2021 году больше всего сообщалось о продуктах, принадлежащих к категории «моторные транспортные средства» (26% из всех уведомлений), дальше шли категории «игрушки» (20% из всех уведомлений) и «электрооборудование и снаряжение» (9% из всех уведомлений). Видами рисков, наиболее часто упоминаемыми в предупреждениях, были риск общих повреждений (как правило, такой риск связан с моторными транспортными средствами и риск, спровоцированный химикатами (например, фталаты, находящиеся в пластмассе или содержащиеся в металлах свинец и т. д.). Как и в 2020 году, в 2021 году в предупреждениях по-прежнему очень часто типами риска указывалось «риск для здоровья или другое». Этот тип риска можно обнаружить из предупреждений, сообщающих об опасных продуктах, связанных с COVID-19 (в основном, защитными масками). В 2021 году они составили 6% от общего количества предупреждений. Из детального обзора также следует, что в 2021 году страной, где производились сообщенные товары, был, во-первых, Китай (48%) и, во-вторых, государства-члены ЕС и Европейской экономической зоны (27%).