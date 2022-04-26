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Профсоюзный лидер требует для народа миллионы евро, чтобы смягчить рост цен

Андрус Карнау
Профсоюзный лидер требует для народа миллионы евро, чтобы смягчить рост цен
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Председатель Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон.
Председатель Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон. Фото: Konstantin Sednev

Председатель Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон высказал пожелание о том, что все люди с маленькими доходами должны еще в этом году получить миллионы евро доплаты, чтобы покрыть рост цен, пишет Postimees.

Правящий союз требований профсоюзного лидера не выслушал. В одобренном только что правительством дополнительном бюджете имеется разовое пособие в размере 50 евро для самых бедных, а прожиточное пособие увеличится со 150 до 200 евро.

Но предложения Петерсона были в разы больше. Он считает, что минимальную зарплату нужно увеличить на 40 евро. Сейчас она составляет 654 евро. Петерсон уверен, что повышение могло бы оказаться внеплановым, то есть произойти раньше, чем в начале следующего года.

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