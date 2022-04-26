Профсоюзный лидер требует для народа миллионы евро, чтобы смягчить рост цен

Правящий союз требований профсоюзного лидера не выслушал. В одобренном только что правительством дополнительном бюджете имеется разовое пособие в размере 50 евро для самых бедных, а прожиточное пособие увеличится со 150 до 200 евро.

Но предложения Петерсона были в разы больше. Он считает, что минимальную зарплату нужно увеличить на 40 евро. Сейчас она составляет 654 евро. Петерсон уверен, что повышение могло бы оказаться внеплановым, то есть произойти раньше, чем в начале следующего года.