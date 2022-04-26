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На прием Путина пришли только девять спортсменов

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На прием Путина пришли только девять спортсменов
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Камила Валиева.
Камила Валиева. Фото: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

На встречу победителей зимних Олимпийских игр 2022 года с президентом России Владимиром Путиным пришли девять спортсменов, передаёт «Чемпионат»

На встречу с Путиным пришли лыжники Алексей Червоткин, Денис Спицов, Вероника Степанова и фигуристы Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Таким образом, из олимпийских чемпионов 2022 года встречу с Владимиром Путиным пропустили лыжники Александр Большунов, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Сергей Устюгов и фигуристка Анна Щербакова.

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