На встречу победителей зимних Олимпийских игр 2022 года с президентом России Владимиром Путиным пришли девять спортсменов, передаёт «Чемпионат».
На прием Путина пришли только девять спортсменов
На прием Путина пришли только девять спортсменов
На встречу с Путиным пришли лыжники Алексей Червоткин, Денис Спицов, Вероника Степанова и фигуристы Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
Таким образом, из олимпийских чемпионов 2022 года встречу с Владимиром Путиным пропустили лыжники Александр Большунов, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Сергей Устюгов и фигуристка Анна Щербакова.