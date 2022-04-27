Война в Украине разделила общество на две, хотя и ощутимо неравные, но при этом трагически несовместимые части: меньшая, но весьма агрессивная – «за», и многочисленная, более уравновешенная – «против». Впрочем, нас хлебом не корми – дай разделиться: на масочников и антиваксеров, на «наших» и «чужих», и т.д…
МНЕНИЕ ⟩ Украина: кровоточащая рана в сердце Европы
Но сегодня остальные разногласия отошли в сторону: война заслонила всё. И это понятно. Самое, по словам Льва Толстого, «противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие» не может по самóй своей сути не порождать между людьми непримиримо-вопиющих противоречий, возбуждая в человеке как самое низменное, так и самое возвышенное. Первого, к сожалению, больше, и встречается оно чаще.
… будем долго делить на своих и врагов
Так же понятно, что каждый участник нынешнего, становящегося все горячее, диспута о том, кто прав, а кто виноват, стремится переубедить своих оппонентов всеми доступными средствами. Кому-то, конечно, предпочтительнее всего было бы прислонить несогласных с ними к стенке, но это не всегда возможно. Так что приходится действовать не столь радикальными инструментами.
Нынче наиболее доступные и действенные доводы – изделия визуально-вербального характеры, благо смарт- и айфоны имеются практически у каждого, а доступ к соцсетям открыт круглосуточно и почти повсюду; снимай и выкладывай, сколько угодно.
Ходовая на сегодня фенечка из этого ряда – рассылающийся через YouTube клип с украинской девочкой, которую российским журналистам якобы с трудом удалось уговорить, чтобы она на камеру рассказала о зверствах, творимых в Мариуполе злыми дядьками из батальона «Азов», а совсем не российскими солдатами…
Во-первых, пусть использование детей в пропагандистских целях останется на совести изготовителей этой видеопродукции. Хотя о какой совести здесь вообще можно вести речь, непонятно.
А во-вторых… Вот с этого места следует, пожалуй, поподробнее.
Не перестаешь поражаться, как можно всерьез принимать подобные аргументы в качестве оправдания действий армии-агрессора на чужой земле. И дело даже не в том, верить или не верить тому, что нам показывают. Может быть, допускаю (хотя и с большими сомнениями), всё, о чем говорит этот несчастный ребенок, и правда. И что?!
Мне это показывают, чтобы доказать: российские военные обращаются с мирным населением крайней гуманно, а это «ихние» же нацики-бандеры гнобят свой народ, чтобы потом всё свалить на русских солдат.
Но почему тех, кто в это верит, ни на секунду не посещает простое соображение: даже если и так, но всего показываемого ни при каких обстоятельствах не могло произойти, если бы российская армия не вторглась в Украину.
Соберем, и посеем, и вспашем!
И вообще: что им там понадобилось? Россия – огромная страна, безумные расстояния, безбрежные просторы, неисчерпаемые ресурсы. Работы – край непочатый: осваивай, добывай, строй дороги, наводи мосты, возводи заводы и приличное жилье для обыкновенных граждан, а не только для «элиты».
Да, более-менее легкодоступные месторождения иссякают, подобраться к новым становится все сложнее, но тем более востребованными становятся креативные решения, творческие мозги, и не в Кембридже или Кремниевой долине, а у себя на родине, в России…
Но для этого же надо создавать условия, вообще работать!.. Проще же взять уже готовое, то, что плохо лежит.
Намедни получил от YouTube на свой смартфон ролик (кто их рассылает с удручающей регулярностью, непонятно, что-то вроде спама) с фрагментом какой-то передачи знаменитейшего ньюсмейкера российского агитпропа Владимира Соловьева. Он с напористым оптимизмом убеждал аудиторию, что никакого голода не будет, а хлеб на Украине «мы сами посеем, сами урожай соберем и всех им накормим!».
Не знаю, следует ли расценивать эту инфу как якобы ненамеренную, но вполне внятную утечку сведений о планируемой продолжительности российского пребывания на просторах Украины; меня в этих экзерсисах более всего умиляет прелестное личное местоимение первого лица множественного числа: МЫ.
Так и встает перед глазами картина: Владимир Рудольфович в посконной рубахе до колен, в развевающейся по ветру бороде (придется отрастить!), налегает могучими натруженными руками на рукояти сохи (тягловое ручное пахотное орудие для обработки почвы в лесной зоне), попирая Мать – Сыру Землю босыми, на манер графа Льва Николаевича, ступнями…
Выбирая между войной и позором…
Впрочем, все это лирика. Сколько ни клейми агрессора и его вассалов, сколько ни призывай на их головы кару небесную, сколько ни выражай скорбь по погибшим и сочувствие к потерявшим свой кров, безумие не прекратится, если, кроме слов соболезнования, силам сопротивления не будет оказана осязаемая материальная поддержка.
Правительства входящих в НАТО стран до сих пор не могут прийти к единому мнению о поставках Киеву тяжелого вооружения в достаточных объемах. Зеленский просит НАТО закрыть небо над Украиной, поскольку именно с воздуха российские войска наносят Украине наибольший урон; но генсек Альянса Столтенберг не перестает повторять заклинания о том, что такой шаг означал бы прямое военное столкновение с Россией.
Хотя, если и не у всего Североатлантического блока, то, по крайней мере, у одного из государств, входящих в него с 1952 года, а именно у Турции, уже есть успешный опыт эффективного противодействия российским ВКС (2015 и 2020 гг.). Вот и поручите турецким летчикам патрулировать небо над Украиной.
…Принято считать, что после подписания британским премьер-министром Чемберленом в 1938 году Мюнхенского соглашения с гитлеровской Германией сэр Уинстон Черчилль произнес: «Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор». Однако установлено, что Черчилль этой фразы не произносил, хотя и писал что-то подобное предшественнику Чемберлена Ллойд Джорджу еще до Мюнхена. Но какая разница, кому писалась и как звучала фраза на самом деле. Просто афоризм, вошедший в мировой политический лексикон, лучше всего отражает реальность.
А если уж на то пошло, вот еще пара крылатых выражений, авторство которых не ставится под сомнение, а суть проблемы выражена также достаточно четко.
«Если мы не прикончим войну, война прикончит нас» (Герберт Уэллс).
«Если властям дать оружие и отправить их на войну вместо простых патриотов, то война закончилась бы через 5 минут» (Иван Брэндон, «Меняйся или сдохни»).
…Но ни одна из цитированных фраз не отменяет необходимости хотя бы снабдить Украину необходимым ей оружием…