МНЕНИЕ ⟩ Украина: кровоточащая рана в сердце Европы

Но сегодня остальные разногласия отошли в сторону: война заслонила всё. И это понятно. Самое, по словам Льва Толстого, «противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие» не может по самóй своей сути не порождать между людьми непримиримо-вопиющих противоречий, возбуждая в человеке как самое низменное, так и самое возвышенное. Первого, к сожалению, больше, и встречается оно чаще.

… будем долго делить на своих и врагов

Так же понятно, что каждый участник нынешнего, становящегося все горячее, диспута о том, кто прав, а кто виноват, стремится переубедить своих оппонентов всеми доступными средствами. Кому-то, конечно, предпочтительнее всего было бы прислонить несогласных с ними к стенке, но это не всегда возможно. Так что приходится действовать не столь радикальными инструментами.

Нынче наиболее доступные и действенные доводы – изделия визуально-вербального характеры, благо смарт- и айфоны имеются практически у каждого, а доступ к соцсетям открыт круглосуточно и почти повсюду; снимай и выкладывай, сколько угодно.

Ходовая на сегодня фенечка из этого ряда – рассылающийся через YouTube клип с украинской девочкой, которую российским журналистам якобы с трудом удалось уговорить, чтобы она на камеру рассказала о зверствах, творимых в Мариуполе злыми дядьками из батальона «Азов», а совсем не российскими солдатами…

Во-первых, пусть использование детей в пропагандистских целях останется на совести изготовителей этой видеопродукции. Хотя о какой совести здесь вообще можно вести речь, непонятно.

А во-вторых… Вот с этого места следует, пожалуй, поподробнее.

Не перестаешь поражаться, как можно всерьез принимать подобные аргументы в качестве оправдания действий армии-агрессора на чужой земле. И дело даже не в том, верить или не верить тому, что нам показывают. Может быть, допускаю (хотя и с большими сомнениями), всё, о чем говорит этот несчастный ребенок, и правда. И что?!

Мне это показывают, чтобы доказать: российские военные обращаются с мирным населением крайней гуманно, а это «ихние» же нацики-бандеры гнобят свой народ, чтобы потом всё свалить на русских солдат.

Но почему тех, кто в это верит, ни на секунду не посещает простое соображение: даже если и так, но всего показываемого ни при каких обстоятельствах не могло произойти, если бы российская армия не вторглась в Украину.

Соберем, и посеем, и вспашем!

И вообще: что им там понадобилось? Россия – огромная страна, безумные расстояния, безбрежные просторы, неисчерпаемые ресурсы. Работы – край непочатый: осваивай, добывай, строй дороги, наводи мосты, возводи заводы и приличное жилье для обыкновенных граждан, а не только для «элиты».