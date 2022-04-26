На этой неделе в школы Эстонии отправились более 500 детей из Украины

В дошкольных учреждениях 894 ребенка, основное образование получают 2539, в гимназиях 162 и 134 человека – в профессиональных училищах. Министр образования и науки Лийна Керсна подчеркнула: очень важно, чтобы украинские дети и молодежь как можно скорее получили место в школах и начали изучать эстонский язык.

«Нам известно, что в Эстонию прибыло 11 887 украинских военных беженцев в возрасте до 19 лет, но сейчас в учебных заведениях зарегистрировано 3 729 из них. Государство может выплачивать местным самоуправлениям дополнительную поддержку только за детей, занесенных в базу данных», – пояснила министр и порекомендовала местным самоуправлениям и образовательным учреждениям при первой возможности зарегистрировать детей в EHIS.

Сегодня дети и молодежь из Украины есть во всех уездах. По данным EHIS, большинство детей дошкольного возраста и школьников из Украины зарегистрировано в Харьюмаа (1782), Тартумаа (379), Пярнумаа (293), Ида-Вирумаа (241), Ляэне-Вирумаа (240) и Ярвамаа (144).

В 70% детей и молодежи из военных беженцев зарегистрированы в эстоноязычных учебных заведениях, 20% – в русскоязычных, 10% – в учебных заведениях с языковым погружением, в англоязычных школах – 1% детей.