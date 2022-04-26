Журналисты: два российских шпиона посетили несколько латвийских военных баз

В конце марта Служба военной разведки Минобороны Украины опубликовала список из 620 имен. Украина узнала, что эти люди являются офицерами ФСБ России, действующими в Европе. Опубликованы их телефоны, номера паспортов и другие личные данные. Их прописка - штаб-квартира ФСБ на Лубянке. Со своими поддельными паспортами и измененными именами эти агенты продолжают работать на ФСБ.

Руслан Анненков и Денис Горлачев также фигурируют в этом списке сотрудников ФСБ.

Согласно правилам ОБСЕ, России в течение года разрешено один раз посетить Латвию с целью оценки и провести три инспекции по контролю над вооружениями. Их официальная цель - позволить проверить, проходят ли в Латвии секретные военные учения и соответствует ли действительности предоставленная Латвией военная информация. Такие права предоставлены странам Венским соглашением ОБСЕ 2011 года.

ОБСЕ является очень уважаемой организацией, пользующейся большим доверием. Под ее флагом государства направляют друг к другу наблюдателей для проверки честности выборов, соблюдения прав человека и принципов свободы печати. ОБСЕ следит за горячими точками, и ее отчеты считаются независимыми.

Денис Горлачев, 1974 года рождения, посетил Латвию в ноябре 2017 года вместе с тремя другими людьми. Инспекция по контролю над вооружениями длилась четыре дня. Он побывал в Риге, Адажи и на военных объектах в центральной части Латвии. Как обычно во время официальных визитов, участники сделали дружеские фотографии. Камера также запечатлела Горлачева.

Данные, опубликованные Украиной, позволяют легко и быстро узнать ряд подробностей о личной жизни шпиона в российских реестрах - адрес электронной почты, тот факт, что в 2015 году он купил автомобиль Mersedez Benz коричневого цвета за 2,6 млн рублей, номер автомобиля, профиль Telegram в социальной сети. В нем Горлачев опубликовал фото в образе Джокера из фильма о Бэтмене.

Руслан Анненков, 1980 года рождения, тоже прибыл в Латвию во время инспекции по контролю над вооружением. В ноябре 2018 года он провел здесь четыре дня. Официальная информация свидетельствует о том, что уже тогда российскую делегацию интересовали аэродром Лиелварде и базы в центральной части Латвии.

Вместе с другими членами делегации Анненков также запечатлен на нескольких фотографиях.

Данные об Анненкове из российских реестров показывают, что он ездил на белой Mitshubishi Pajero как минимум до 2020 года. Затем ее выставили на продажу, и фотографии машины офицера ФСБ до сих пор доступны в сети. Также известно, что его машина попала в аварию в Рязанской области в 2017 году, есть известные парковки в центре Москвы, где регулярно паркуется автомобиль, несколько телефонных номеров, которые используются для оплаты парковки.