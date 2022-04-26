Тяжелые вооружения для Украины: какие страны что поставляют

Вопрос о том, выживет ли Украина как суверенное государство, может решиться в Донбассе. Ключевую роль при этом, вероятно, сыграет вооружение, которое украинцы смогут использовать для противодействия российским военным. Именно поэтому Киев настойчиво просит западные страны оснастить ВСУ тяжелым вооружением. К этой категории относятся, например, гаубицы и реактивные системы залпового огня, а также военные корабли, боевые вертолеты и истребители.

На сегодняшний день практически все страны НАТО уже предоставили Украине как минимум ручное огнестрельное оружие, средства защиты и боеприпасы. Между тем поставки тяжелого наступательного вооружения пока не производились. Слишком велика опасность, что Москва расценит это как вмешательство в войну и, следовательно, повод для нападения на НАТО, полагали эксперты. Однако на фоне масштабного наступления России в Донбассе одна страна за другой, похоже, начала отодвигать эти опасения на задний план. Целый ряд государств-членов НАТО за последнее время объявил о намерении поставить Украине различные системы вооружений. DW - о том, что известно о поставках на данный момент.

Чехия

Правительство в Праге в числе первых согласилось поставить вооружения Украине. Уже в январе 2022 года, в связи с концентрацией российских войск на украинской границе, Чешская Республика передала Украине боеприпасы и противотанковые гранаты, подходящие для использования в советских системах вооружения, имеющихся в арсенале многих бывших стран Варшавского договора.

Судя по всему, Чехия стала и первой страной, которая поставила Украине танки из этих самых запасов. Причем речь идет не только о боевых машинах пехоты (БМП), но и о нескольких десятках танков Т-72, которые и ранее имелись на вооружении у украинской армии.

Польша

Еще до начала войны России против Украины Польша сделала свой вклад в модернизацию украинской армии, поставив соседней стране системы вооружения российского производства, некоторые из которых были доработаны, а также боеприпасы.

Однако предпринятая Польшей в начале марта попытка передать Украине истребители МиГ-29 была пресечена ее партнерами по НАТО. В начале апреля Варшава также подняла вопрос о размещении в стране американского ядерного оружия. Сообщается, что Польша намерена продолжать поставки вооружений в Украину, однако подробностей на этот счет пока нет.

Словения

Словения, судя по всему, была бы готова передать Украине танки из советских запасов. Взамен Германия уже предложила этой стране БМП Marder и разведывательные танки Luchs. Однако, по данным информагентства dpa, Словения желает получить более современные модели - БМП Puma и бронетранспортеры Boxer, а также немецкие танки Leopard 2.

Турция