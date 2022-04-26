Фотограмметрию останков парома "Эстония" проведут в июне

Дополнительную экспертизу останков парома проведут в течение этого года, а фотограмметрические работы запланированы на период 13-29 июня.

SHK организовало конкурс, договор на проведение фотограмметрии заключен с шведским предприятием Ocean Discover AB, субподрядчиком которого является датское предприятие JD-Contractor A/S. Для работ используют норвежское исследовательское судно Polarxplorer.