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Фотограмметрию останков парома "Эстония" проведут в июне

BNS
Фотограмметрию останков парома "Эстония" проведут в июне
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Parvlaev Estonia sadamas.
Parvlaev Estonia sadamas. Фото: Ly Menov

Эстонский центр исследований в сфере безопасности (OJK) и Шведское агентство по расследованию несчастных случаев (SHK) в прошлом июле под руководством Эстонии провели предварительные исследования в месте гибели парома «Эстония».

Дополнительную экспертизу останков парома проведут в течение этого года, а фотограмметрические работы запланированы на период 13-29 июня.

SHK организовало конкурс, договор на проведение фотограмметрии заключен с шведским предприятием Ocean Discover AB, субподрядчиком которого является датское предприятие JD-Contractor A/S. Для работ используют норвежское исследовательское судно Polarxplorer.

Цель — фотографически задокументировать останки «Эстонии» и составить с помощью фотограмметрии трехмерную модель останков. После работ, которые пройдут в июне, полученные данные обработают, а результаты планируется представить в сентябре.

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