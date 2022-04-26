Эстонский центр исследований в сфере безопасности (OJK) и Шведское агентство по расследованию несчастных случаев (SHK) в прошлом июле под руководством Эстонии провели предварительные исследования в месте гибели парома «Эстония».
Фотограмметрию останков парома "Эстония" проведут в июне
Фотограмметрию останков парома "Эстония" проведут в июне
Дополнительную экспертизу останков парома проведут в течение этого года, а фотограмметрические работы запланированы на период 13-29 июня.
SHK организовало конкурс, договор на проведение фотограмметрии заключен с шведским предприятием Ocean Discover AB, субподрядчиком которого является датское предприятие JD-Contractor A/S. Для работ используют норвежское исследовательское судно Polarxplorer.
Цель — фотографически задокументировать останки «Эстонии» и составить с помощью фотограмметрии трехмерную модель останков. После работ, которые пройдут в июне, полученные данные обработают, а результаты планируется представить в сентябре.
Ключевые слова