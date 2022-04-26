Финский Valio сообщил сегодня, что в связи с вторжением России в Украину он продает всю свою деятельность в РФ, передает финское национальное радиовещание Yle.
Компания Valio нашла покупателя на российские активы: наконец-то мы с этим покончим
«Нападение России на Украину сделало невозможным продолжение нашей деятельности в России - как с точки зрения этики, так и с точки зрения деловых перспектив. Завершение нашей деятельности в России осложнилось и из-за постоянно меняющихся законов и санкций», - заметил председатель правления Valio Анника Хурме.
Решение завершить деятельности в России компания приняла еще 7 марта, но сейчас она нашла для активов подходящего покупателя. «Заключив сделку, мы доведем это дело до конца», - добавила Хурме.
Деятельность в России перейдет к предприятию Velkom Group. Стороны не стали оглашать стоимость сделки.
С заключением сделки к российскому предприятию перейдет производство плавленых сыров Viola и этот бренд.
Оборот Valio в России в 2020 году составил 87 млн евро, то есть около пяти процентов от общего оборота концерна.
По заверению предприятия, потребуется время, чтобы товары с товарным знаком Valio исчезли с прилавков российских магазинов, потому что оставшаяся упаковка и товары также будут переданы покупателю.
По заявлению Valio, Velkom Group должен прекратить использовать товарный знак Valio на товарах, которые не являются частью сделки, до конца этого года.