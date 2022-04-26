Ласнамяэские мосты вновь украсят цветами

«В продолжение прекрасной традиции мы и в этом году озеленим мосты и украсим городское пространство. Это относительно легкий способ преобразить наши серые мосты, порадовать жителей и сделать городское пространство более уютным», – сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

На клумбе моста Палласти было высажено порядка 2500 анютиных глазок. Клумба на мосту Палласти отделяет проезжую часть от пешеходной.

При украшении мостов учитывается продолжительность жизни цветов, и при необходимости их обновляют, чтобы озеленение сохранилось до октября. По всему району в ближайшее время будет высажено около 5 тысяч анютиных глазок.

Мост Палласти находится над Лаагна-теэ неподалеку от музея KUMU и соединяет улицы Палласти и Валге.