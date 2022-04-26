Силы обороны о маскировавшихся под военных инспекторов шпионах из ФСБ: мы это учитывали

Около месяца назад Министерство обороны Украины опубликовало список из 620 фамилий действовавших в Европе шпионов ФСБ. В списке имелись номера телефонов, номера паспортов и другие личные данные.

Двое из этих людей приезжали в Латвию, замаскировавшись под подполковников российской армии, с военной инспекцией в рамках миссии ОБСЕ. Кроме того, при посольстве создавались должности, которые являлись прикрытием для разведчиков. Как и в Латвии, и в Эстонии ФСБ использует ту же тактику. Таким образом, Силы обороны Эстонии в курсе того, что в рамках подобных визитов Российская Федерация использует и работников спецслужб и пытается заниматься шпионажем. При планировании таких визитов Силы обороны учитывают такую возможность, заверил командующий отдела международного сотрудничества в контроле за вооружением Генштаба майор Мадис Морель.

Согласно Венскому документу 2011 (VD11), каждая из присоединившихся к договоренности стран обязана принимать три инспекции в год. Целью документа является обеспечение прозрачности и улучшение мер доверия. Процедуры инспекций утверждены данным документом.

Перед инспекций поставлена цель проверить, чтобы личный состав подразделений и система вооружения не были скрытно увеличены. Это являлось бы индикатором того, что тайно планируется какая-то военная деятельность. Также индикатором является, если инспекторов не пускают на какую-то территорию, которая подлежит инспектированию.

Венский документ 2011, в рамках которого проводятся инспекции, по словам Мореля, сосредоточены на доверии и прозрачности, углубляясь в представленность данных проверяемых подразделений, которые охватывают личный состав в мирное время, основные системы вооружения и зоны обучения. «Естественно, мы не можем допустить до чувствительных для нас пунктов и информации, что не противоречит договоренностям по VD11», - подчеркнул Морель. Любое обращение с засекреченной информацией происходит по эстонским законам, то есть ее не публикуют и всесторонне защищают. Кроме посещения определенных зон совершаются и наблюдательные полеты над этими территориями. В Латвии такой полет вызвал своего рода удивление и неразбериху.

Вчера Postimees писал о том, что латыши удивились, когда русская делегация потребовала полетов не только над военными базами, но и над стратегически важными гражданскими объектами, например, над портами.

Морель уверен, в описанной ситуации вероятнее всего имеется в виду не контроль за вооружением, а полеты, осуществляемые в рамках договора об открытом небе (ATL). «Согласно ATL, в Эстонии разрешенный маршрут полетов составляет 800 километров. Отрегулированы высоты, углы бортовых камер, точность и так далее», - сказал Морель.