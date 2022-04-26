Украина ежемесячно будет получать 5 миллиардов долларов: МВФ создал спецсчет для партнеров

«Мы постоянно сотрудничаем, практически у нас еженедельно происходят на рабочем уровне контакты с МВФ. Мы договорились, и Международный валютный фонд создал специальный административный счет, через который все наши партнеры будут оказывать поддержку. Мы озвучиваем цифру, которая подтверждена и МВФ, и Мировым банком, - 5 миллиардов долларов ежемесячно. Это те средства, которые требует бюджет Украины для того, чтобы выполнить все социальные и гуманитарные обязательства перед жителями нашего государства, которые страдают от войны», - сказал Шмыгаль.

Также он отметил, что в директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой есть родственники в Украине, и поэтому она так глубоко понимает ситуацию в Украине.

«Непосредственно сама директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева также глубоко понимает ситуацию в Украине, у нее здесь семья, в Украине, с которой у нее есть фактическая коммуникация и через которую она получает всю информацию о том, что на самом деле происходит: какие ужасы, зверства, и что здесь вытворяют российские захватчики, оккупанты и агрессоры на территории Украины. Поэтому она еще и очень эмоционально вовлечена в поддержку и помощь Украине», - рассказал Шмыгаль.