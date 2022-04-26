Переговоры между Польской службой воздушного движения и Польским союзом авиадиспетчеров об условиях работы и вознаграждении авиадиспетчеров зашли в тупик, в результате чего Управление гражданской авиации Польши может быть вынуждено резко сократить полеты в воздушном пространстве Польши. Если за считанные дни не будет достигнуто соглашение, два варшавских аэропорта смогут обслужить в мае вместо 510 рейсов около 170 рейсов, т.е. 340 рейсов находятся под вопросом, сообщает Postimees со ссылкой на портал Trip.ee.
Авиасообщение с Варшавой грозит прерваться с 1 мая
По данным профсоюза авиадиспетчеров, в районе Варшавы 216 авиадиспетчеров, 180 из которых предпочли уйти, чем принять предложение о снижении заработной платы и увеличении рабочего времени. 44 авиадиспетчера уже уволились, и ожидается, что 136 авиадиспетчеров уйдут после истечения срока уведомления 30 апреля.
Уход авиадиспетчеров затронет не только рейсы в польские аэропорты, но и другие рейсы через воздушное пространство Польши. Ситуация усугубляется еще и тем, что после закрытия украинского воздушного пространства многие перенаправленные рейсы проходят через воздушное пространство Польши. По данным Евроконтроля, в отсутствие соглашения около 300 из 700 рейсов, проходящих через воздушное пространство Польши ежедневно, придется перенаправлять, что приведет к задержкам рейсов.
Поздним вечером в понедельник было опубликовано постановление правительства Польши о введении ограничений на воздушное движение в аэропортах Варшавы имени Шопена и Варшава-Модлин, которое вступит в силу 1 мая. Согласно постановлению, из-за ограниченной доступности аэронавигационных услуг в период с 1 мая по 31 мая 2022 года полеты в Варшаве могут выполняться только с 09:30 до 17:00 по местному времени. Рейсы, вылетающие в тот же день, должны прибыть не позднее 15:45 по местному времени.
Чтобы максимально увеличить доступность регулярных рейсов, предпочтение будет отдаваться летной активности в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена. Для выполнения рейсов установлен список приоритетов, Таллинн в который не входит, поэтому выполнение рейсов Таллинн-Варшава после 1 мая находится под большим вопросом.
Яне Калласте, специалист по коммуникациям Таллиннского аэропорта, однако, заверила Postimees, что они не получали никакой информации о возможных ограничениях или изменениях, которые могли бы повлиять на авиасообщение между Таллинном и Варшавой.
«Мы находимся в постоянном контакте с авиакомпанией и в случае каких-либо изменений в плане полета сразу же сообщим вам об этом. Авиакомпания также обязана информировать пассажиров о любых изменениях в плане полета, которые их касаются", - отметила она.