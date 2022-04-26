Таллиннскому ботаническому саду передадут розы в честь королевы Елизаветы II

Посвященным монарху пожертвованием растений ботанический сад запустит кампанию «Своя роза в Таллиннском ботаническом саду», цель которой заключается в том, чтобы позволить ценителям растений принять участие в обновлении розария Таллиннского ботанического сада и поддержать приобретение саженцев.

«Роза считается королевой цветов, поэтому мы посвящаем обновление нашего розария Елизавете II – самому долгоправящему монарху в британской истории, которая в этом году отмечает Платиновый юбилей, то есть 70 лет на троне. Розарий – одна из первых, самых достопримечательных и традиционно наиболее популярных коллекций Таллиннского ботанического сада, – сказала директор Таллиннского ботанического сада Урве Синиярв. – Вместе с этим май в целом будет посвящен в Посольстве Страны растений Таллиннского ботанического сада Великобритании – стране, которая славится своим садоводством. Совместно с Посольством Великобритании мы будем на протяжении всего месяца предлагать посетителям интересные мероприятия».

Помимо торжественной передачи роз и объявления кампании 1 мая в ботаническом саду также отметят открытие парадной лестницы. Первый публичный концерт сезона даст на новой лестнице Таллиннский полицейский оркестр.

Любители растений смогут принять участие в экскурсиях, которые пройдут на эстонском и русском языке. На детском утре ботанического сада можно будет в игровой форме научиться узнавать весенние цветы и принять участие в воркшопе по складыванию весенних цветов из бумаги. Экскурсии начинаются от кассы у главных ворот.

Программа 1 мая:

С 11:00 до 13:00 – детское утро и воркшоп по складыванию из бумаги весенних цветов в учебном классе

В 11:50 – выступление Таллиннского полицейского оркестра на парадной лестнице

В 12:00 – передача пожертвования

В 12:15 – выступление Таллиннского полицейского оркестра на парадной лестнице

В 12:00 – экскурсия по открытой территории ботанического сада (на эстонском языке)

В 14:00 – показ фильма «Таинственный сад» (Великобритания, 2020)

В 14:00 – экскурсия по открытой территории ботанического сада (на русском языке)

В 15:00 – экскурсия по открытой территории ботанического сада (на эстонском языке)