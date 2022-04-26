Правительство одобрило дополнительный бюджет

К этой сумме добавляются влияние налогов и изменения в затратах, автоматически зависящих от налоговых поступлений, в результате чего общий объем затрат, инвестиций и сделок по финансированию составляет 802,9 млн евро, сообщила пресс-служба правительства.

На укрепление безопасности выделят 247,6 млн евро, на укрепление энергетической безопасности 257,3 млн евро, а на первичные затраты, связанные с военными беженцами, 242,7 млн евро.

По словам премьер-министра Каи Каллас, дополнительный бюджет поможет эстонскому государству и народу справиться с последствиями войны на территории Украины.

Дополнительный бюджет предусматривает в том числе увеличение прожиточного минимума со 150 евро до 200 евро, а также выделение в ноябре разового пособия в размере 50 евро семьям с детьми и пенсионерам с целью помочь им справиться с повышением стоимости электроэнергии.

"Немаловажно и то, что инвестиции из дополнительного бюджета помогут нам стать независимыми от российского газа. Дополнительный бюджет означает более сильную безопасность для Эстонии во всех смыслах", - сказала Каллас.