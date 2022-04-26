Вт, 26.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Правительство одобрило дополнительный бюджет

BNS
Правительство одобрило дополнительный бюджет
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Raha, sularaha, euro, eurod, 500 eurot, 50 eurot Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees
Raha, sularaha, euro, eurod, 500 eurot, 50 eurot Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees Фото: Arvo Meeks

Правительство на прошедшем во вторник онлайн-заседании одобрило дополнительный бюджет на этот год, содержащий решения на сумму 732 млн евро.

К этой сумме добавляются влияние налогов и изменения в затратах, автоматически зависящих от налоговых поступлений, в результате чего общий объем затрат, инвестиций и сделок по финансированию составляет 802,9 млн евро, сообщила пресс-служба правительства.

На укрепление безопасности выделят 247,6 млн евро, на укрепление энергетической безопасности 257,3 млн евро, а на первичные затраты, связанные с военными беженцами, 242,7 млн евро.

По словам премьер-министра Каи Каллас, дополнительный бюджет поможет эстонскому государству и народу справиться с последствиями войны на территории Украины.

Дополнительный бюджет предусматривает в том числе увеличение прожиточного минимума со 150 евро до 200 евро, а также выделение в ноябре разового пособия в размере 50 евро семьям с детьми и пенсионерам с целью помочь им справиться с повышением стоимости электроэнергии.

"Немаловажно и то, что инвестиции из дополнительного бюджета помогут нам стать независимыми от российского газа. Дополнительный бюджет означает более сильную безопасность для Эстонии во всех смыслах", - сказала Каллас.

По замыслу кабмина, дополнительный бюджет будет профинансирован за счет кредита.

Ключевые слова
Наверх