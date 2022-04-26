Tallink продает судно по засекреченной цене

Tallink объявил фондовой бирже, что дочерняя компания концерна Tallinn Swedish Line Ltd заключила соглашение с Rudniki Shipping Ltd о продаже грузового судна компании Sea Wind.

Sea Wind обслуживал линию Мууга – Вуосаари, но после продажи прекратит свою деятельность на Балтийском море.

Судно будет передано новым владельцам сегодня, 26 апреля 2022 года, в таллиннском порту Пальяссааре.

В связи с продажей судна, Tallink с 19 апреля реорганизовал свои грузовые операции на маршрутах Мууга – Вуосаари и Палдиски – Капельшер.

Судно компании Regal Star теперь будет работать на линии Мууга – Вуосаари по обычному расписанию ушедшего с линии Sea Wind. Судно Sailor продолжит обслуживать линию Палдиски – Капельшер с дополнительными отправлениями.