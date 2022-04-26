Cудоходная компания Tallink сегодня объявила о намерении продать свое грузовое судно Sea Wind. Цена продажи инвесторам не разглашается.
Tallink продает судно по засекреченной цене
Tallink объявил фондовой бирже, что дочерняя компания концерна Tallinn Swedish Line Ltd заключила соглашение с Rudniki Shipping Ltd о продаже грузового судна компании Sea Wind.
Sea Wind обслуживал линию Мууга – Вуосаари, но после продажи прекратит свою деятельность на Балтийском море.
Судно будет передано новым владельцам сегодня, 26 апреля 2022 года, в таллиннском порту Пальяссааре.
В связи с продажей судна, Tallink с 19 апреля реорганизовал свои грузовые операции на маршрутах Мууга – Вуосаари и Палдиски – Капельшер.
Судно компании Regal Star теперь будет работать на линии Мууга – Вуосаари по обычному расписанию ушедшего с линии Sea Wind. Судно Sailor продолжит обслуживать линию Палдиски – Капельшер с дополнительными отправлениями.
Судно Sea Wind было построено в 1972 году в Дании. Судно курсировало между Швецией и Финляндией в течение четверти века, а в 2015 году приступило к работе под эстонским флагом сначала на линии Таллинн – Вуосаари, а затем – на линии Мууга – Вуосаари. Последний выход судна по маршруту Мууга – Вуосаари состоялся в понедельник, 18 апреля 2022 года.