"Пришел Рюрик и организовал государство с танками, ракетами". Историки об антинорманизме Путина

Норманисты и антинорманисты: идеология, а не история

Спустя десятилетие после написания татищевской "Истории" началась известная полемика так называемых норманистов и антинорманистов. Главным предметом спора как раз и было национальное происхождение Рюрика.

Три немецких ученых, работавших в первой русской Академии наук в Петербурге - Г. Миллер, Г. Байер и А. Шлецер, - выдвинули версию о том, что Рюрик был скандинавом. Однако эта версия возмутила Михаила Ломоносова, который настаивал на славянском происхождении новгородского князя.

"Полемика возникла из-за того, что, по представлениям того времени, государственность практически отождествлялась с династией. Ломоносов был этим крайне озабочен: представление о том, что династия является иноземной, выглядело пятном на отечественной истории, это смотрелось непатриотично, получалось, что государство - какое-то заимствованное", - комментирует Михаил Кром.

Весь спор о происхождении Рюрика изначально был политически и идеологически заряжен и никогда не находился в сфере науки, по сути - это был спор западников и славянофилов, считает и Федор Успенский: "Я бы сказал, что это объект общественной мысли, а не академическая наука".

"За этим стояли текущие интересы и акценты, актуальные для XVIII века, а вовсе не для X-XI века, о котором, собственно, говорилось в этом споре", - отмечает изначальную политизированность дискуссии Успенский.

По его словам, вопрос национального происхождения правителей стал волновать людей в эпоху Просвещения, а вот самого древнерусского летописца и его современников оставил совершенно равнодушным.

"Недовольство тем, что нами правят иностранцы, абсолютно не беспокоило русского летописца, ему казалось, что то, что он описывает, это в порядке вещей. Это [пришествие иностранных правителей] действительно случалось не только на Руси, но и в других странах. А недовольство этим сюжетом целиком принадлежит к Новому времени - к такому имперскому духу, ложно понимаемому патриотизму", - рассказывает Успенский.

И Успенский, и Кром отмечают, что к концу XIX века спор между норманистами и антинорманистами постепенно теряет актуальность.

Такие историки, как Соловьев и Ключевский, признали варяжское происхождение Рюрика и "спокойно излагали последующие события": "Если с середины X века и дальше князья носят уже славянские имена, то стало быть, и проблемы нет: быстро ославянились", - подчеркивает логику окончания этого спора Михаил Кром.

В советское время национальность Рюрика снова стала волновать историков, и они пытались доказывать уже наличие у него славянских корней.

"Борьба с немцами в годы Отечественной войны проецировалась на историю: подчеркивалась роль немецких ученых XVIII века - что это они насаждали враждебный норманизм. Патриотическое чувство в этот период требовало, чтобы всё было славянским. Когда советская власть закончилась, то и официальный антинорманизм закончился вместе с ней", - говорит Кром.