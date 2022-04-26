Интервью ⟩ Идаский префект Тарво Крууп: запрещены все символы, которые испачканы свежей украинской кровью

Меняется мир, а вместе с тем меняются и темы, c которыми блюстители порядка сталкиваются в своей ежедневной работе. Например, недавно перед полицейскими была поставлена задача проверять соблюдение в общественных местах правила носить маски. Сегодня же макси – это уже прошлое, но в уравнение в качестве переменной было добавлено использование враждебной символики в связи с войной на Украине, пишет Postimees.