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Интервью ⟩ Идаский префект Тарво Крууп: запрещены все символы, которые испачканы свежей украинской кровью

Маргус Мартин
, Postimees
Идаский префект Тарво Крууп: запрещены все символы, которые испачканы свежей украинской кровью
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Идаский префект Тарво Крууп
Идаский префект Тарво Крууп Фото: Ain Liiva/Virumaa Teataja

Тарво Крууп (42), ранее работавший руководителем бюро криминалистики Идаской префектуры и пять лет назад получивший звание префекта, столкнулся с трудными задачами. Давайте вспомним хотя бы некогда произошедшую историю убийства Варвары Ивановой или Дарьи в Нарве.

Меняется мир, а вместе с тем меняются и темы, c которыми блюстители порядка сталкиваются в своей ежедневной работе. Например, недавно перед полицейскими была поставлена задача проверять соблюдение в общественных местах правила носить маски. Сегодня же макси – это уже прошлое, но в уравнение в качестве переменной было добавлено использование враждебной символики в связи с войной на Украине, пишет Postimees.

- Настала годовщина Бронзовой ночи, приближается 9 мая, знаменитое как День памяти павших во Второй мировой войне. Как Идаская префектура готовится к 9 мая?

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