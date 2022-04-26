Тарво Крууп (42), ранее работавший руководителем бюро криминалистики Идаской префектуры и пять лет назад получивший звание префекта, столкнулся с трудными задачами. Давайте вспомним хотя бы некогда произошедшую историю убийства Варвары Ивановой или Дарьи в Нарве.
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Интервью ⟩ Идаский префект Тарво Крууп: запрещены все символы, которые испачканы свежей украинской кровью
Идаский префект Тарво Крууп: запрещены все символы, которые испачканы свежей украинской кровью
Меняется мир, а вместе с тем меняются и темы, c которыми блюстители порядка сталкиваются в своей ежедневной работе. Например, недавно перед полицейскими была поставлена задача проверять соблюдение в общественных местах правила носить маски. Сегодня же макси – это уже прошлое, но в уравнение в качестве переменной было добавлено использование враждебной символики в связи с войной на Украине, пишет Postimees.