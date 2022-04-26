В Кесклинне пройдут утренние зарядки для дошкольников

«Движение на свежем воздухе позитивно влияет как тело, так и на самочувствие. Исследования показывают, что если ребенок достаточно двигается на свежем воздухе, то он лучше учится, у него улучшается сон и он чувствует себя отдохнувшим. Поэтому очень важно прививать привычку двигаться уже с раннего возраста. Серия утренних зарядок для малышей – это хороший способ в игровой форме поддержать физическое развитие детей, пробудить их интерес к движению и помочь найти новых друзей», – сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.



Утренние зарядки для малышей будут проходить по средам на стадионе Калев по адресу Стаадиони 3. Они направлены на детей из детских садов Кесклинна и руководителей детсадовских групп. Зарядки будут поделены на семь различных сфер – сила, гибкость, равновесие, чувство ритма, чувство пространства, ловкость и умение расслабиться. Каждая утренняя зарядка будет состоять из различных игровых упражнений.



Первая утренняя зарядка пройдет уже завтра, 27 апреля с началом в 10.00. Ее помогут провести тренеры Кай Рандрюйт и Ребекка Ламберг из Школы легкой атлетики «Калев».



«Ключевым словом первой утренний зарядки является рвение. Это отличное слово, так как оно означает любопытство, увлеченность чем-то и порыв. Детей будет ждать увлекательная приключенческая игра, в рамках которой нужно будет пройти четыре станции и решить различные задания. Мероприятие продлится 45 минут», –сказала руководитель проекта Лембе Лаас из Спортивного общества Калев.