Действующий председатель правления Эстонского национального телерадиовещания (ERR) Эрик Роозе продолжит работу на этом посту и в следующие пять лет. Новый срок у председателя правления начнется 1 июня, пишет Rus.ERR.
Руководителем ERR переизбран Эрик Роозе
Руководителем ERR переизбран Эрик Роозе
По словам председателя совета ERR Рейна Вейдеманна, решение совета было единодушным. На тайном голосовании за Эрика Роозе проголосовали все члены совета.
В финальный тур выборов руководителя ERR прошли три кандидата - Роозе, атташе по культуре в Германии и бывший главный редактор Postimees Мерит Копли и директор службы предпринимательства Таллиннского стратегического центра, ранее работавший на руководящих должностях в различных СМИ Март Луйк.
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