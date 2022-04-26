На очередном заседании по делу бывшего министра образования и науки, нынешнего члена Рийгикогу Майлис Репс (Центристская партия), защитники Репс Пауль Керес и Андри Рохтла провели перекрестный допрос бывшего водителя министерства Урмаса Коовита, своими вопросами намекая на то, что освобожденный от должности из-за агрессивного стиля вождения мужчина должен ненавидеть бывшую начальницу, пишет Postimees.
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Водитель Репс: поскольку в Центристской партии договорились, что мигалки использоваться не должны, иногда шли на риск
Водитель Репс: поскольку в Центристской партии договорились, что мигалки использоваться не должны, иногда шли на риск
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