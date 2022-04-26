Водитель Репс: поскольку в Центристской партии договорились, что мигалки использоваться не должны, иногда шли на риск

Коовит несколько раз упомянул, что при планировании выездов и составлении графика по возможности считались с тем, чтобы детей Репс утром можно было отвезти в школу и детский сад. По его словам, Коовит всегда был тем, кто возил министра в поездки, сама министр садилась за руль лишь пару раз. «Несколько раз она сама ездил в Тарту, но это было еще и потому, что мне приходилось заниматься с детьми», — сказал мужчина.