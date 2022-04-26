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Водитель Репс: поскольку в Центристской партии договорились, что мигалки использоваться не должны, иногда шли на риск

Тарво Мадсен
Водитель Репс: поскольку в Центристской партии договорились, что мигалки использоваться не должны, иногда шли на риск
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Перекрестный допрос бывшего водителя Репс был по большей части закрытым и журналистов пустили лишь на пару часов. На фото Репс вместе со своим защитником Андри Рохтла.
Перекрестный допрос бывшего водителя Репс был по большей части закрытым и журналистов пустили лишь на пару часов. На фото Репс вместе со своим защитником Андри Рохтла. Фото: FOTO: TAIRO LUTTER

На очередном заседании по делу бывшего министра образования и науки, нынешнего члена Рийгикогу Майлис Репс (Центристская партия), защитники Репс Пауль Керес и Андри Рохтла провели перекрестный допрос бывшего водителя министерства Урмаса Коовита, своими вопросами намекая на то, что освобожденный от должности из-за агрессивного стиля вождения мужчина должен ненавидеть бывшую начальницу, пишет Postimees.

Коовит несколько раз упомянул, что при планировании выездов и составлении графика по возможности считались с тем, чтобы детей Репс утром можно было отвезти в школу и детский сад. По его словам, Коовит всегда был тем, кто возил министра в поездки, сама министр садилась за руль лишь пару раз. «Несколько раз она сама ездил в Тарту, но это было еще и потому, что мне приходилось заниматься с детьми», — сказал мужчина.

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