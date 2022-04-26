"Не все нам рады". Как украинские беженцы выживают в пророссийской Венгрии

Анико Баконьи. Фото: BBC

"Они вообще не информированы, ничего не знают. Несмотря на то, что доступна защита, на границе им этого не рассказывают, и это самая большая проблема. Нельзя сделать выбор о своей судьбе, если нет информации", - говорит Русской службе Би-би-си Анико Баконьи.

Она работает в НГО Hugarian Helsinki Committee, который предоставляют бесплатную юридическую помощь беженцам. В одном из своих отчетов они написали, как один из беженцев рассказал, что венгерские пограничники сказали украинцам не подавать ни на какие статусы - якобы это облегчит все процедуры.

Речь идет о статусе временной защиты, который украинские беженцы могут получить в любой стране ЕС благодаря новой европейской директиве. С этим статусом можно работать, получать пособие и легально жить в ЕС год. Без него пособия не будет.

"Уже в регистрационном центре они должны знать, что могут попросить временную защиту. Вместо этого мы видим, что все подряд получают 30-дневный пропуск, - говорит Баконьи. - Не все хотят временную защиту, но хорошо было бы объяснить людям, какие у них права".

Коммуникация с пограничниками происходит в основном на английском, которым владеют далеко не все беженцы. "Переводчика украинского тут нет, информация все время меняется", - говорит Анна из Киева.

Ее разговор с полицией в центральном миграционном центре переводил корреспондент Би-би-си. Это помогло частично, потому что бланки - на венгерском. Перевод на украинский есть, но не везде.

"Когда сюда приехала, дали бланки - о статусе беженца и о статусе временной защиты, я сказала, что хочу статус временной защиты, мне дали другой бланк, - рассказывает Анна. - Я начала его заполнять - смотрю, а там написано, что это статус беженца. Начала спрашивать, сказали, что такое есть, и это всем раздают. Переворачиваю бланк - на другой стороне сказано, что это статус временной защиты".

Детский уголок. Фото: BBC

Еще хуже дела обстоят с теми беженцами, у которых нет украинских паспортов - например, международных студентов, бывших студентов, которые женились и остались в стране, или тех, кто когда-то приехал в Украину в качестве экономических мигрантов. По европейской директиве, они также могут рассчитывать на годовой статус временной защиты. Но по венгерским законам не могут.

"Неукраинцы получают 30-дневное разрешение. Венгрия адоптировала директиву ЕС таким образом, что несмотря на то, что в директиве говорится, что страна должна предоставить адекватную защиту, в Венгрии нет адекватной защиты", - считает Анико Баконьи.

Обратно в Украину

Многие знают, что социальный пакет в других странах ЕС намного шире. К примеру, в Германии беженцам могут предоставить социальное жилье, пособие в размере 345 евро и бесплатные языковые курсы.

Вокзал Будапешта. Фото: Getty Images

Анна рассказывает, что обсуждала с волонтерами вариант переселения в Германию, ей посоветовали аннулировать те документы, которые она успела оформить в Венгрии.

Уже в миграционной службе ей рассказали, что аннулировать их внутри страны нельзя. Можно вернуться в Украину и аннулировать документы на границе.

Это значит, что когда человек прожил в Венгрии месяц, оформил документы и понял, что жить ему тут не на что и негде, переехать, например, в Германию - проблема. Для этого нужно снова въехать в Украину.