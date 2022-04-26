Со 2 мая можно подать заявление на компенсацию за осложнения после вакцинации от COVID-19

Минимальная компенсация в случае более легких осложнений от вакцинации составит 2000 евро, в случае более тяжелых осложнений или смерти - до 100 000 евро.

"Для получения компенсации необходимо, чтобы врачом в истории болезни были бы зафиксирован вред нанесенный здоровью и последующее лечение. Степень тяжести заболевания будет зависеть от того, было ли амбулаторное лечение, были ли назначены дополнительные лекарства или были произведены инвазивные процедуры или операции", - пояснила представитель Министерства социальных дел Хели Палусте.