Со следующей недели можно подать заявление на компенсацию за осложнения, которые возникли после вакцинации от COVID-19. Заявления могут подать те люди, которые зафиксировали осложнения у врача и последствия которых длились не менее четырех месяцев, пишет Rus.ERR.
Со 2 мая можно подать заявление на компенсацию за осложнения после вакцинации от COVID-19
Со 2 мая можно подать заявление на компенсацию за осложнения после вакцинации от COVID-19
Минимальная компенсация в случае более легких осложнений от вакцинации составит 2000 евро, в случае более тяжелых осложнений или смерти - до 100 000 евро.
"Для получения компенсации необходимо, чтобы врачом в истории болезни были бы зафиксирован вред нанесенный здоровью и последующее лечение. Степень тяжести заболевания будет зависеть от того, было ли амбулаторное лечение, были ли назначены дополнительные лекарства или были произведены инвазивные процедуры или операции", - пояснила представитель Министерства социальных дел Хели Палусте.
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