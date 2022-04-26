"Газпром" уведомил Польшу о прекращении поставок газа

Ранее источники польского издания Onet и "Коммерсанта" в PGNIG рассказали, что поставки российского газа в Польшу были остановлены 26 апреля. "Газпром" это отрицал, заявив, что пока поставки продолжаются. При этом в "Газпроме" заявили, что 26 апреля Польша обязана заплатить за поставки газа по новым правилам - в российских рублях. Варшава это делать не намерена.

Власти Польши не будут соглашаться на требования платить за газ из России в рублях, сообщил представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский. "Польша готова к возможным рискам", - приводит его слова РИА "Новости".