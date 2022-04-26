Польская нефтегазовая компания PGNIG получила уведомление от "Газпрома" о том, что 27 апреля с 09:00 мск поставка российского природного газа будет полностью остановлена через пункты приема-сдачи "Дроздовичи", "Высокое", "Тетеровка" и "Кондратки". Это все точки входа российского газа в Польшу, пишет Deutsche Welle.
"Газпром" уведомил Польшу о прекращении поставок газа
Ранее источники польского издания Onet и "Коммерсанта" в PGNIG рассказали, что поставки российского газа в Польшу были остановлены 26 апреля. "Газпром" это отрицал, заявив, что пока поставки продолжаются. При этом в "Газпроме" заявили, что 26 апреля Польша обязана заплатить за поставки газа по новым правилам - в российских рублях. Варшава это делать не намерена.
Власти Польши не будут соглашаться на требования платить за газ из России в рублях, сообщил представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский. "Польша готова к возможным рискам", - приводит его слова РИА "Новости".
"Мы не будем платить. Мы в состоянии в случае необходимости и принятия такого решения отказаться от поставок газа в любой момент, и мы готовы к действиям российской стороны, которая могла бы прекратить поставки",- сказал Наимский на брифинге в Варшаве.