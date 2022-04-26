Фото ⟩ Прокремлевские активисты пришли на Тынисмяги: полиция возбудила два дела о проступках

На прошлой неделе полиция запретила проведение двух запланированных на 26 апреля публичных мероприятий на улицах Тынисмяги и Татари, на которых могла разжигаться вражда и использоваться символика агрессора. С организатором мероприятий неоднократно беседовали и разъясняли, что проведение собраний в этих местах может привести к провокациям.

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Урмаса Туйска, в 18:00 на Тынисмяги приехал мужчина и бросил цветы. Полицейские возбудили дело о проступке за нарушение общественного порядка. Мужчине был назначен штраф. Решение не вступило в силу.

В 19:00 в Тынисмяги прибыли две женщины, на одной из которых была лента в цветах российского флага. По их словам, женщины хотели возложить цветы на Тынисмяги, и полиция объяснила им, что почтить память близких можно на кладбище, расположенном на Фильтри теэ. Поскольку они находились на территории, где публичные собрания запрещены, полиция решила установить их личности. Одна женщина сняла ленту и раскрыла свои личные данные, другую отвезли в полицейский участок для установления личности, а затем доставили домой.

В 19:30 на Тынисмяги прибыл мужчина, зарегистрированные собрания которого были запрещены полицией. Было заведено дело о проступке за нарушение требований о проведении публичного мероприятия. Его задержали.

«Поминовение не запрещено, но оно должно совершаться в правильном месте и без провокаций. Сегодня эти люди пришли на Тынисмяги, чтобы явно выразить поведением и действиями свою позицию в том месте, где это не разрешено», - сказал он.

На прошлой неделе полиция запретила публичные собрания, на которых могла бы использоваться поддерживающая агрессию символика. Первоначально запрет действует до 10 мая.