Студия Postimees: как изменится траектория образования в Таллинне?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия). Смотрите интервью в 13:30!

Министр образования Лийна Керсна (Партия реформ) сообщила, что правительство намерено ускорить переход детских садов на эстонский, завершив процесс в течение 5 лет. Готов ли Таллинн к ускорению?

Глава фракции реформистов в столичном горособрании Кристен Михал недавно посетовал, что Таллинн противится переводу школ и детсадов на эстонский. Что не устраивает центристов в концепции реформистов?

Некоторые эксперты заявляют, что торможение реформы – это сознательный политический выбор центристов. Почему решение вопроса каждый раз упирается в политическую плоскость?

По данным министра образования Лийны Керсна и гендиректора Языкового департамента Ильмара Томуска, порядка 2500 сотрудников системы образования не владеют эстонским на должном уровне, из них – 565 в Таллинне. Что делает столица для решения проблемы?

Пойдут ли все украинские дети в эстонскую школу? Принято ли окончательное решение?