Готов ли Таллинн к ускорению перевода школ и детсадов на эстонский? Поможет ли новая образовательная траектория, заданная Министерством образования при содействии Языкового департамента, заговорить школьникам и учителям по-эстонски? Пойдут ли все украинские дети в эстонскую школу?
Студия Postimees: как изменится траектория образования в Таллинне?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия). Смотрите интервью в 13:30!
Министр образования Лийна Керсна (Партия реформ) сообщила, что правительство намерено ускорить переход детских садов на эстонский, завершив процесс в течение 5 лет. Готов ли Таллинн к ускорению?
Глава фракции реформистов в столичном горособрании Кристен Михал недавно посетовал, что Таллинн противится переводу школ и детсадов на эстонский. Что не устраивает центристов в концепции реформистов?
Некоторые эксперты заявляют, что торможение реформы – это сознательный политический выбор центристов. Почему решение вопроса каждый раз упирается в политическую плоскость?
По данным министра образования Лийны Керсна и гендиректора Языкового департамента Ильмара Томуска, порядка 2500 сотрудников системы образования не владеют эстонским на должном уровне, из них – 565 в Таллинне. Что делает столица для решения проблемы?
Пойдут ли все украинские дети в эстонскую школу? Принято ли окончательное решение?
Готова ли украинская школа в Таллинне к обучению по эстонской образовательной программе с нового учебного года?