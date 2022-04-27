Украинские военные беженцы живут в Эстонии в нечеловеческих условиях

«В отеле Dzingel царит паника, потому что вчера приходила полиция и заявила, что в субботу всех военных беженцев заберут из отеля и отправят на борт судна. Почему и как - никто не объяснил. Когда позже позвонили в полицию, там ответили, что ничего об этом не знают. Украинцы паникуют из-за отсутствия информации и от страха, что их отправят на этом судне в Россию. Я пыталась убедить их, что это не так. Такой подход официальных лиц только сеет панику».