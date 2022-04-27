Около тысячи украинских беженцев были размещены в каютах судна Tallink, при этом в некоторых из них нет окон, на судне нет свежего воздуха, отсутствуют возможности для стирки. В то же время, проживание беженцев в столь сомнительных условиях обходится эстонскому государству, или налогоплательщикам, в кругленькую сумму. Об этом рассказывает в очередном выпуске программа Kuuuurija.
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Украинские военные беженцы живут в Эстонии в трудных условиях
Украинские военные беженцы живут в Эстонии в трудных условиях
К ведущей программы Катрин Луст обратился волонтер, помогающий беженцам.
«В отеле Dzingel царит паника, потому что вчера приходила полиция и заявила, что в субботу всех военных беженцев заберут из отеля и отправят на борт судна. Почему и как - никто не объяснил. Когда позже позвонили в полицию, там ответили, что ничего об этом не знают. Украинцы паникуют из-за отсутствия информации и от страха, что их отправят на этом судне в Россию. Я пыталась убедить их, что это не так. Такой подход официальных лиц только сеет панику».