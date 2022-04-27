Рейтинги партий: падение «Ээсти 200» продолжается

Последние сводные данные отражают период опроса с 28 марта по 25 апреля. Всего был опрошен 4001 гражданин Эстонской Республики избирательного возраста.

Поддержка занимающей лидирующую позицию Партии реформ последний раз была выше нынешней год назад, в конце апреля прошлого года. EKRE, занимающая второе место, отстает от Партии реформ на 10,1 процентных пункта. Разница между EKRE и Центристской партией, расположившейся на третьем месте, составляет 4,6 процентных пункта.

За тройкой лидеров следуют «Ээсти 200» (15,6%), Социал-демократическая партия (6,1%) и «Отечество» (5,1%). Поддержка «Ээсти 200» за неделю упала на один процентный пункт. Более того, поддержка этой непарламентской партии сейчас на 4,1 процентного пункта ниже, чем в начале марта.