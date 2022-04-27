На смену старым спектаклям приходят новые – театральная жизнь предполагает постоянное движение и художественное обновление. Как ни бывает грустно, когда-то наступает день, в который и создателям, и зрителям приходится расставаться со спектаклями, сообщает Русский театр Эстонии.
Русский театр снимает ряд спектаклей с репертуара
Русский театр Эстонии расширяет план постановок перед юбилейным сезоном и снимает часть репертуара: спектакли «Утопия», «Васенька», «Искусство примирения» и «Не удивляйся, когда придут поджигать твой дом» будут показаны в мае последний раз.
Комедию «Искусство примирения» можно будет увидеть на гастролях театра в других городах. Билеты можно приобрести в кассе театра, и в пунктах продажи piletilevi.ee.
В Таллинне попрощаются со зрителями:
«Утопия»
М. Дурненков
4 мая
Символическая драма о человеческом страхе перед будущим, о страхе перед жизнью, перед тем, что надо меняться, о попытке найти безопасное убежище в прошлом...
Рекомендуемый возраст: 14+
«Искусство примирения»
Я. Реза
7 мая
Комедия, рассказывающая о том, как тяжелы бывают социальные маски. Две семьи всего лишь хотели помириться, но что скрывалось за этой вежливостью и улыбками?
«Не удивляйся, когда придут поджигать твой дом»
П. Демирский
14 мая
Техно-драма, основанная на реальных событиях. На заводе погиб рабочий, его молодая вдова - главный герой этой истории. Пытаясь добиться справедливости, она начинает борьбу против системы.
Рекомендуемый возраст: 16+
«Васенька»
Л. Андреев
29 мая
Пластический спектакль «Васенька» по повести Леонида Андреева «Жизнь Василия Фивейского» — режиссерский дебют артиста Даниила Зандберга в Русском театре. Основной компонент пластического спектакля — это движения актера. Такой театр обращается к фантазии зрителя, предлагает выстраивать связь между эпизодами индивидуально, посредством ассоциаций...