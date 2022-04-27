Русский театр снимает с репертуара ряд спектаклей

Русский театр Эстонии расширяет план постановок перед юбилейным сезоном и снимает часть репертуара: спектакли «Утопия», «Васенька», «Искусство примирения» и «Не удивляйся, когда придут поджигать твой дом» будут показаны в мае последний раз.

Комедию «Искусство примирения» можно будет увидеть на гастролях театра в других городах. Билеты можно приобрести в кассе театра, и в пунктах продажи piletilevi.ee .

В Таллинне попрощаются со зрителями:

«Утопия»

М. Дурненков

4 мая

Символическая драма о человеческом страхе перед будущим, о страхе перед жизнью, перед тем, что надо меняться, о попытке найти безопасное убежище в прошлом...

Рекомендуемый возраст: 14+

«Искусство примирения»

Я. Реза

7 мая

Комедия, рассказывающая о том, как тяжелы бывают социальные маски. Две семьи всего лишь хотели помириться, но что скрывалось за этой вежливостью и улыбками?

«Не удивляйся, когда придут поджигать твой дом»

П. Демирский

14 мая

Техно-драма, основанная на реальных событиях. На заводе погиб рабочий, его молодая вдова - главный герой этой истории. Пытаясь добиться справедливости, она начинает борьбу против системы.

Рекомендуемый возраст: 16+

«Васенька»

Л. Андреев

29 мая