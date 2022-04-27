Молдова в шаге от войны? Четыре версии эскалации в Приднестровье и возможные последствия

Они напоминают, что в настоящий момент на рассмотрении парламента находится предложение пропрезидентской партии «Действие и солидарность» запретить показ на любых ресурсах советских фильмов о Великой Отечественной войне.

На среду в Кишиневе запланировано заседание Общественного совета «За свободную Родину!», на котором предполагается согласовать мероприятия, приуроченные к 9 Мая.

«В связи со сложившейся в стране ситуацией, нам как никогда, независимо от политических взглядов, нужно объединиться и выступить с единой позицией», - говорит председатель Совета Игорь Тулянцев.

Однако теперь Кишинев может использовать эскалацию в Приднестровье как повод для отмены любых массовых мероприятий, говорят сторонники праздничных шествий.

Это уже произошло в самом Приднестровье, где на ближайшие 15 дней установлен наивысший «красный» уровень террористической угрозы, и властям пришлось отменить запланированный на 9 мая Парад Победы.

По итогам экстренного заседания Совбеза Молдовы, во вторник президент страны Майя Санду заявила, что по имеющейся у властей информации в эскалации ситуации в Приднестровье задействованы силы самого Приднестровья.

Приднестровье. Ускорить приход российских войск

С началом войны в Украине вопрос притеснения русскоязычных граждан Молдовы снова стал активно муссироваться.

Российское посольство в Кишиневе заявило, что в стране участились случаи дискриминации на национальной, языковой, культурной, религиозной и иной основе, и призвало соплеменников в случае угрозы жизни и здоровью писать на электронную почту посольства, а адресе которой фигурирует сигнал бедствия - sos.moldova@mail.ru.

Все тот же генерал Рустам Миннекаев открытым текстом заявил, что продвижение российской армии к Приднестровью необходимо, так как там притесняется русскоязычное население. Каким образом в пророссийском анклаве притесняются русские, генерал не уточнил.

Молдова потребовала от российской стороны воздержаться от заявлений, ведущих к напряженности в обществе, назвав их необоснованными. Но в Кишиневе признают, что Приднестровье было и остается инструментом Москвы в решении геополитических вопросов региона.

Приднестровье Фото: AFP

После аннексии Крыма в 2014 году многие приднестровцы начали надеяться, что Россия вот-вот придет и за ними. На территории непризнанной республики расквартированы около 1500 российских военных, и, по мнению многих, они могут обеспечить беспрепятственный проход российских танков на территорию Молдовы.

По официальной версии Тирасполя, за нападениями в Приднестровье стоят украинские диверсанты. Их цель - втянуть Приднестровье в конфликт. Правда, глава региона Вадим Красносельский не объяснил, зачем, по его мнению, Украине это нужно.

«Тубусы РПГ-22 и РПГ-27, которые были обнаружены на месте обстрела здания МГБ, не находятся на вооружении Украины. Они есть на вооружении очень ограниченного числа стран, включая Россию, - говорит аналитик из Приднестровья Николай Кузьмин. - Могла ли Украина их раздобыть и таким образом подставить Россию, можно только гадать».