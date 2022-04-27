Несмотря на крайнюю осторожность в действиях и риторике молдавских властей с самого начала российского вторжения в Украину, угроза быть вовлеченной в конфликт становится для Молдовы все реальнее.
Молдова в шаге от войны? Четыре версии эскалации в Приднестровье и возможные последствия
Серьезное обострение в Приднестровье - пророссийском анклаве Молдовы - Кишинев рассматривает, как намеренную провокацию.
В течение 48 часов на территории Приднестровья произошла серия взрывов и обстрелов, в результате которых пострадало здание Министерства государственной безопасности (приднестровский орган, не имеющий отношения к структурам Молдовы) и выведены из строя вышки радиотелецентра, принадлежащее ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».
«Цель этих инцидентов - создание предлогов для обострения ситуации в сфере безопасности в Приднестровском регионе, не контролируемом конституционными властями Молдовы», - говорится в заявлении правительственного Бюро по реинтеграции.
Кто может стоять за событиями в Приднестровье? И что намерена делать Молдова? Рассмотрим четыре самые обсуждаемые на данный момент версии.
Россия. Странное совпадение
Эскалация в Приднестровье совпала с заявлением замкомандующего войсками Центрального военного округа генерала Рустама Миннекаева. 22 апреля он объявил, что Россия вступила во «вторую фазу спецоперации», цель которой - не только установление полного контроля над Донбассом, но и захват всего юга Украины.
«Контроль над югом Украины - это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения», - заявил российский генерал.
Должность автора столь серьезного заявления, а также место, где оно было сделано (на собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области) вызвали много вопросов.
Можно ли считать данное заявление изменением концепции российской военной кампании в Украине? Санкционированно ли оно Кремлем? Как это согласуется с ранее заявленными целями исключительно о «защите населения Донбасса»?
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что не может комментировать вопросы, связанные с военной кампанией, и никак не прояснил ситуацию. В Минобороны России на запрос Би-би-си ответили, что разбираются, но не опровергли заявления генерала Миннекаева.
Комментируя последние события в Приднестровье, замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва надеется избежать ситуации, когда ей придется вмешаться в урегулирование в регионе. Это заявление многие в Молдове восприняли, как неприкрытую демонстрацию истинных намерений Кремля.
Молдова. Не допустить 9 мая
Русскоязычная прослойка молдавского общества не исключает, что Молдова сама могла устроить провокацию, чтобы повысить уровень террористической угрозы в стране и на этом основании полностью запретить любые празднования 9 мая.
19 мая президент Майя Санду подписала закон, запрещающий использование георгиевской ленточки «в контексте военной агрессии» России против Украины, а также демонстрацию символов Z и V. Нарушения закона наказываются крупными штрафами.
Санду подчеркнула, что запрет не имеет никакого отношения к символам войны 77-летней давности, а касается сегодняшних событий в Украине.
Однако социалисты и коммунисты Молдовы, а также их русскоязычный электорат настаивают, что истинные цели правительства - полное вымарывание истории ВОВ и попытка лишить большую часть граждан их культурно-исторического наследия.
Они напоминают, что в настоящий момент на рассмотрении парламента находится предложение пропрезидентской партии «Действие и солидарность» запретить показ на любых ресурсах советских фильмов о Великой Отечественной войне.
На среду в Кишиневе запланировано заседание Общественного совета «За свободную Родину!», на котором предполагается согласовать мероприятия, приуроченные к 9 Мая.
«В связи со сложившейся в стране ситуацией, нам как никогда, независимо от политических взглядов, нужно объединиться и выступить с единой позицией», - говорит председатель Совета Игорь Тулянцев.
Однако теперь Кишинев может использовать эскалацию в Приднестровье как повод для отмены любых массовых мероприятий, говорят сторонники праздничных шествий.
Это уже произошло в самом Приднестровье, где на ближайшие 15 дней установлен наивысший «красный» уровень террористической угрозы, и властям пришлось отменить запланированный на 9 мая Парад Победы.
По итогам экстренного заседания Совбеза Молдовы, во вторник президент страны Майя Санду заявила, что по имеющейся у властей информации в эскалации ситуации в Приднестровье задействованы силы самого Приднестровья.
Приднестровье. Ускорить приход российских войск
С началом войны в Украине вопрос притеснения русскоязычных граждан Молдовы снова стал активно муссироваться.
Российское посольство в Кишиневе заявило, что в стране участились случаи дискриминации на национальной, языковой, культурной, религиозной и иной основе, и призвало соплеменников в случае угрозы жизни и здоровью писать на электронную почту посольства, а адресе которой фигурирует сигнал бедствия - sos.moldova@mail.ru.
Все тот же генерал Рустам Миннекаев открытым текстом заявил, что продвижение российской армии к Приднестровью необходимо, так как там притесняется русскоязычное население. Каким образом в пророссийском анклаве притесняются русские, генерал не уточнил.
Молдова потребовала от российской стороны воздержаться от заявлений, ведущих к напряженности в обществе, назвав их необоснованными. Но в Кишиневе признают, что Приднестровье было и остается инструментом Москвы в решении геополитических вопросов региона.
После аннексии Крыма в 2014 году многие приднестровцы начали надеяться, что Россия вот-вот придет и за ними. На территории непризнанной республики расквартированы около 1500 российских военных, и, по мнению многих, они могут обеспечить беспрепятственный проход российских танков на территорию Молдовы.
По официальной версии Тирасполя, за нападениями в Приднестровье стоят украинские диверсанты. Их цель - втянуть Приднестровье в конфликт. Правда, глава региона Вадим Красносельский не объяснил, зачем, по его мнению, Украине это нужно.
«Тубусы РПГ-22 и РПГ-27, которые были обнаружены на месте обстрела здания МГБ, не находятся на вооружении Украины. Они есть на вооружении очень ограниченного числа стран, включая Россию, - говорит аналитик из Приднестровья Николай Кузьмин. - Могла ли Украина их раздобыть и таким образом подставить Россию, можно только гадать».
По его словам, действия России в Украине поддерживает примерно половина жителей региона, еще четверть не до конца понимает, что происходит. Многие аполитичны, но преследуют свои экономические интересы, другие напуганы перспективой оказаться в условиях боевых действий.
При таком раскладе, уверен эксперт, говорить, что приднестровцы ждут прихода русской армии - огромное преувеличение.
Украина. Прорыв к складу боеприпасов
В приднестровском селе Колбасна, недалеко от границы с Украиной, находится крупнейший в Восточной Европе склад боеприпасов. Он появился еще в 1940-х годах, но основную часть оружия туда свезли на хранение после вывода советских войск из ГДР, Чехословакии и других стран бывшего соцлагеря.
Набирает обороты версия, что Украина в условиях нехватки вооружений крайне заинтересована в том, чтобы завладеть этим складом.
Эта версия не выдерживает критики у западных военных экспертов прежде всего потому, что в условиях нынешней войны Украина остро нуждается в новейших противотанковых и зенитных системах, которых по определению не может быть на складе советских боеприпасов.
Также после длительной консервации никакая колесная или гусеничная техника сразу не поедет. И самое главное, говорят эксперты, намеренная провокация у себя в тылу, на западном фланге, когда все силы стянуты на восток, была бы полным безумием со стороны Киева.
При этом на Западе считают, что склад в Колбасне заслуживает немедленного внимания.
«Это 22 тысячи тонн боеприпасов, находящиеся под охраной российского контингента, всего в двух километрах от украинской границы. [...] А теперь Приднестровье, как мы видим, может получить возможность открыть четвертый фронт», - говорит Айзек Эванс, эксперт в области замороженных конфликтов международной организации OWP, занимающейся разработкой миротворческих стратегий.
По его мнению, склад в Приднестровье представляет угрозу всему региону, и Киеву в том числе, и Молдова должна при первой возможности вернуться к обсуждению его утилизации.
Великобритания также неоднократно обращала внимание Запада на наличие проблемы.
«Мы призываем Россию срочно сформулировать предложение о возобновлении процесса вывоза и уничтожения боеприпасов с объекта Колбасна», - неоднократно заявлял глава британской делегации в ОБСЕ Нил Буш.
Что дальше?
Во вторник президент Молдовы Майя Санду провела экстренное заседание Совета безопасности, по итогам которого было решено усилить патрулирование границы между Молдовой и Приднестровьем, повысить уровень охраны объектов инфраструктуры и учреждений, ответственных за общественный порядок и безопасность.
Евросоюз крайне озабочен возможным витком напряженности между Кишиневом и Тирасполем. ЕС просит стороны сохранять хладнокровие и не поддаваться на провокации.
По мнению политолога и депутата парламента Молдовы Оазу Нантоя, при анализе всех вышеизложенных сценариев следует спросить себя - Cui prodest? (Кому выгодно?)
«Мы должны задать себе вопрос, кого устраивает такая ситуация. Республику Молдова? Определенно нет. Украину? Нет, потому что Украине необходимо сконцентрировать все свои силы в зонах реального боевого противостояния с Российской Федерацией. Режим в Тирасполе? Учитывая, что этот режим больше мафиозный, чем представляющий интересы России, скорее нет», - считает Нантой.
Он не исключает, что Россия пошла на дестабилизацию восточных районов Молдовы, чтобы заставить часть украинских сил передислоцироваться из нынешних зон боевых действий к своим юго-западным границам для их охраны.
«Это моя попытка найти хоть какую-то логику. Я считаю, что до тех пор, пока Молдова, Украина и режим в Тирасполе не будут заинтересованы в дестабилизации ситуации, эти провокации не будут иметь серьезных последствий», - сказал эксперт.
До конца недели в Молдову прибудет делегация ОБСЕ, которая обычно выступает посредником в диалоге между сторонами. Однако западные партнеры полагают, что сейчас, на фоне провокаций и приближающейся линии фронта, Кишинев и Тирасполь должны согласиться на прямые переговоры.
Во вторник Служба информационной безопасности Молдовы (СИБ) инициировала совместное с органами Приднестровья расследование произошедших событий.