В минувший вторник состоялись первые игры чемпионата мира по хоккею (первый дивизион, группа В), который проходит в польском городе Тыхы. Сборная нашей страны проиграла полякам со счетом - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).
В первой игре чемпионата мира по хоккею Эстония проиграла Польше
В первой игре чемпионата мира по хоккею Эстония проиграла Польше
Голы забили Камил Валега, Павел Зигмунт и Филип Коморски.
Вратарь сборной Эстонии Виллем-Хенрик Койтмаа отразил 24 атаки. Вратарь поляков Джон Мюррей защитил ворота сборной, отразив все 36 бросков эстонской сборной.
Также в первый день чемпионата сборная Японии победила сборную Сербии со счетом 8:0. В четверг эстонские хоккеисты встретятся с Японией.
Программа турнира
Среда, 27 апреля
17.30 Украина – Сербия
Четверг, 28 апреля
17.30 Япония – Эстония
21.00 Украина – Польша
Пятница, 29 апреля
21.00 Сербия – Польша
Суббота, 30 апреля
17.30 Япония – Украина
21.00 Эстония – Сербия
Воскресенье, 1 мая
17.30 Польша – Япония
21.00 Эстония – Украина