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В первой игре чемпионата мира по хоккею Эстония проиграла Польше

rus.postimees.ee
В первой игре чемпионата мира по хоккею Эстония проиграла Польше
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матч Эстония - Польша, архивное фото
матч Эстония - Польша, архивное фото Фото: Mihkel Maripuu/Postimees/Scanpix

В минувший вторник состоялись первые игры чемпионата мира по хоккею (первый дивизион, группа В), который проходит в польском городе Тыхы. Сборная нашей страны проиграла полякам со счетом - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).

Голы забили Камил Валега, Павел Зигмунт и Филип Коморски.

Вратарь сборной Эстонии Виллем-Хенрик Койтмаа отразил 24 атаки. Вратарь поляков Джон Мюррей защитил ворота сборной, отразив все 36 бросков эстонской сборной.

Также в первый день чемпионата сборная Японии победила сборную Сербии со счетом 8:0. В четверг эстонские хоккеисты встретятся с Японией.

Программа турнира

Среда, 27 апреля

17.30 Украина – Сербия

Четверг, 28 апреля

17.30 Япония – Эстония

21.00 Украина – Польша

Пятница, 29 апреля

21.00 Сербия – Польша

Суббота, 30 апреля

17.30 Япония – Украина

21.00 Эстония – Сербия

Воскресенье, 1 мая

17.30 Польша – Япония

21.00 Эстония – Украина

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