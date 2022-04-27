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ЧЭ по футболу: нарвский "Транс" уступил "Курессааре", "Калью" обыграл "Легион"

rus.postimees.ee
ЧЭ по футболу: нарвский "Транс" уступил "Курессааре", "Калью" обыграл "Легион"
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Архивное фото. Игроки Narva Trans и FC Kuressaare перед началом встречи сделали групповой снимок с плакатом в цветах украинского флага и с надписью "Slava Ukraini".
Архивное фото. Игроки Narva Trans и FC Kuressaare перед началом встречи сделали групповой снимок с плакатом в цветах украинского флага и с надписью "Slava Ukraini". Фото: Facebook / JK Narva Trans

Во вторник, 26 апреля, стартовал 10-й тур чемпионата Эстонии по футболу, сообщает rus.err. Нарвский "Транс" дома проиграл "Курессааре" (0:1), а в поединке двух столичных команд "Нымме Калью" оказался сильнее "Легиона" - 3:0.

В Нарве "Курессааре", обыгравший в прошлом туре "Пайде", одержал вторую победу кряду. Победный гол на 19-й минуте с пенальти забил Стен Рейнкорт.

"Нымме Калью" трижды поразил ворота "Легиона".

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