Во вторник, 26 апреля, стартовал 10-й тур чемпионата Эстонии по футболу, сообщает rus.err. Нарвский "Транс" дома проиграл "Курессааре" (0:1), а в поединке двух столичных команд "Нымме Калью" оказался сильнее "Легиона" - 3:0.
ЧЭ по футболу: нарвский "Транс" уступил "Курессааре", "Калью" обыграл "Легион"
ЧЭ по футболу: нарвский "Транс" уступил "Курессааре", "Калью" обыграл "Легион"
В Нарве "Курессааре", обыгравший в прошлом туре "Пайде", одержал вторую победу кряду. Победный гол на 19-й минуте с пенальти забил Стен Рейнкорт.
"Нымме Калью" трижды поразил ворота "Легиона".