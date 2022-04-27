Из политиков жители Эстонии больше всего доверяют Алару Карису, Керсти Кальюлайд и Марине Кальюранд, сообщает Kantar Emor.
Жители Эстонии больше всего доверяют Алару Карису
Таким образом, доверия жителей Эстонии заслужили политики, прямо или косвенно вовлеченные в должность президента. Марина Кальюранд была самым популярным кандидатом в президенты в 2016 году и до сих пор не теряет поддержку части эстонского общества.
На четвертом месте — Кая Каллас, доверие к которой почти удвоилось по сравнению с январем этого года. В конце прошлого и в начале этого года в обществе были очень актуальны темы, связанные с резким ростом цен на энергоносители и кризисом в области здравоохранения, где всеобщей критике подвергались решения правительства или их отсутствие. Премьер-министра тогда критиковали больше остальных. Однако после вторжения России в Украину эти проблемы отошли на второй план, а в условиях нового и углубляющегося кризиса безопасности Кая Каллас хорошо справилась с ролью премьер-министра, и это отражается на растущем доверии к ней.
Более двух третей эстонцев не доверяют Марту и Мартину Хельме, им по-прежнему доверяют только избиратели EKRE. Недоверие к политикам, которые и ранее аутсайдерами в рейтинге доверия, возросло даже больше, чем в январе. Исключением здесь стала Кая Каллас.
Большая часть населения Эстонии практически не знакома с действующими политиками Тийтом Териком, Лаури Ляэнеметсом и Андресом Суттем, они возглавляют так называемый рейтинг «ничего не могу сказать».
Данные основаны на интернет-опросах, проведенных Kantar Emor с репрезентативной выборкой по всей Эстонии. В апреле было опрошено 1192 жителя в возрасте от 15 до 84 лет. В ходе опроса респондентам было предложено оценить, кому из политиков они доверяют или не доверяют, а о ком ничего не могут сказать. В список вошли лидеры основных политических партий, наиболее популярные кандидаты на предыдущих выборах, а также спикер Рийгикогу и президент Эстонии. В исследовании, проведенном в апреле (и январе) 2022 года, спрашивали о Яаке Аабе, Михаиле Кылварте, Юри Ратасе, Яне Тоом, Урмасе Паэте, Урмасе Рейнсалу, Андрусе Ансипе, Тоомасе Хендрике Ильвесе, Индреке Сааре, Марине Кальюранд, Мартине Хельме, Сийме Калласе, Хелире-Валдоре Сеэдере, Кристине Каллас, Рихо Террасе, Марте Хельме, Яаке Мадисоне, Кае Каллас, Хенне Пыллуаасе, Танеле Кийке и других.