Жители Эстонии больше всего доверяют Алару Карису

Таким образом, доверия жителей Эстонии заслужили политики, прямо или косвенно вовлеченные в должность президента. Марина Кальюранд была самым популярным кандидатом в президенты в 2016 году и до сих пор не теряет поддержку части эстонского общества.

На четвертом месте — Кая Каллас, доверие к которой почти удвоилось по сравнению с январем этого года. В конце прошлого и в начале этого года в обществе были очень актуальны темы, связанные с резким ростом цен на энергоносители и кризисом в области здравоохранения, где всеобщей критике подвергались решения правительства или их отсутствие. Премьер-министра тогда критиковали больше остальных. Однако после вторжения России в Украину эти проблемы отошли на второй план, а в условиях нового и углубляющегося кризиса безопасности Кая Каллас хорошо справилась с ролью премьер-министра, и это отражается на растущем доверии к ней.

Более двух третей эстонцев не доверяют Марту и Мартину Хельме, им по-прежнему доверяют только избиратели EKRE. Недоверие к политикам, которые и ранее аутсайдерами в рейтинге доверия, возросло даже больше, чем в январе. Исключением здесь стала Кая Каллас.

Большая часть населения Эстонии практически не знакома с действующими политиками Тийтом Териком, Лаури Ляэнеметсом и Андресом Суттем, они возглавляют так называемый рейтинг «ничего не могу сказать».