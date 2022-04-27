Россия лишена права проводить ЧМ по хоккею в 2023 году

Решение об отмене соревнований было принято во время последнего заседания Совета IIHF, которое состоялось во вторник, 26 апреля, в Цюрихе, Швейцария. Отмечается, что турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге (Россия) с 5 по 21 мая 2023 года.

"Альтернативное место проведения чемпионата мира будет подтверждено во время ежегодного конгресса IIHF 2022 года в Тампере, Финляндия, который состоится в течение последней недели Чемпионата мира по хоккею 2022 года", - говорится в сообщении.

В IIHF информируют, что решение о переносе события было принято прежде всего из-за заботы о безопасности и благосостоянии всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков. Как и в случае с предыдущим решением Совета отменить Чемпионат мира 2023 года среди юниоров IIHF, который должен был состояться в Омске и Новосибирске, совет выразил значительную обеспокоенность относительно безопасной свободы передвижения игроков и должностных лиц до и внутри России.